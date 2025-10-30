HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly critica a Pamela López por negarle a Cueva visitar a sus hijos: "Es un juego de poder y control"

La conductora cuestionó a Kitty Pam luego de que negara a Cueva la visita a sus hijos durante su estadía en Lima, argumentando que los menores ya tenían actividades programadas.

La “urraca” se refirió a la decisión de Pamela López de no permitir que Cueva vea a sus hijos. Foto: Composición LR
La "urraca" se refirió a la decisión de Pamela López de no permitir que Cueva vea a sus hijos. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina volvió a pronunciase sobre el mediático conflicto entre Pamela López y Christian Cueva, un tema que parece no tener fin. Analizó los nuevos mensajes entre ambos, donde una vez más quedó en evidencia la tensión que mantienen pese a su separación.

La expareja volvió a estar en el ojo público luego de que el futbolista del Emelec intentara coordinar una visita a sus hijos durante su estancia en Lima, pero Pamela López se negara porque ya tenía actividades programadas con los menores.

Magaly Medina cuestiona a Pamela López por negar visitas a Cueva

Durante su programa, Magaly no dudó en criticar la postura de Kitty Pam tras negar la visita del ‘Aladino’, asegurando que este tipo de actitudes solo prolongan el conflicto entre ambos. Asimismo, comentó que, lejos de actuar con madurez, solo continúan enfrascados en discusiones que afectan a sus hijos.

“Es un juego de poder y control. Uno quiere ver a sus hijos, y lo puede hacer, pero ella no quiere porque tiene actividades programadas. Es solamente fastidiar al otro. Nada más. Y el otro termina amenazando con informar al juez y proceder legalmente, y la otra le contesta. Entran en un ritmo que les encanta y que ha caracterizado toda su vida juntos”, expresó Magaly.

La “urraca” señaló que Pamela López se “agarraba de formalidades” para justificar su decisión. Según explicó Medina, en la conversación que ambos mantuvieron, la influencer le recordó al futbolista que debía coordinar las visitas con 48 horas de anticipación, tal como lo establece su acuerdo conciliatorio. Además, comentó que la respuesta de López pudo haber estado motivada por el reciente viaje de Cueva al norte con Pamela Franco, su actual pareja.

“Ya se creen ministerio, ya son burócratas. ‘No, 48 horas, sino nada’. Igualito se ponen, en ese plan cuando acá se trata, como cualquier relación de la vida, ceder”, sostuvo Medina.

Christian Cueva enfrenta a Pamela López por no dejarle ver a sus hijos

El nuevo conflicto entre la expareja ocurrió luego de que Pamela López revelara que el futbolista ve a sus hijos desde hace un mes. Sin embargo, en unos chats de fecha 9 de octubre que la misma López mostró a las cámaras de Magaly TV, el futbolista informó que arribaría a Perú el 11 de octubre y pidió autorización para recoger a sus hijos y pasar tiempo con ellos.

No obstante, la influencer respondió que ese fin de semana tenía actividades programadas con los menores, por lo que no podría acceder a su pedido. Ante ello, Cueva le recordó que el acuerdo judicial establece que puede ver a sus hijos durante sus visitas al país, por lo que la amenazó con informar al juzgado por considerar que estaría incumpliendo con lo acordado.

