La tensión entre Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López, continúa. El abogado del futbolista, Zamir Villaverde, informó que el Juzgado emitió una orden judicial que prohíbe a la trujillana referirse públicamente al jugador del Emelec de Ecuador, luego de que este denunciara presunto hostigamiento mediático. “Si vuelve a mencionarlo, podría ser denunciada por desobediencia y enfrentar cárcel”, advirtió la defensa de ‘Aladino’.

El documento judicial detalla que Pamela López tiene prohibido emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, la vida privada o los antecedentes personales del deportista. De incumplir esta disposición, la madre de los tres hijos del futbolista podría ser denunciada por “desobediencia y resistencia a la autoridad”, un delito que conlleva pena privativa de libertad.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Abogado de Cueva acusa a Pamela López de hostigamiento contra futbolista y no podría volver a mencionarlo en público

Según el abogado Zamir Villaverde, la decisión judicial fue consecuencia del “constante hostigamiento” que el futbolista habría recibido de parte de Pamela López en redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación.

“Ante el constante hostigamiento que viene sufriendo por parte de la señora Pamela López, quien en todas las plataformas digitales ha vertido comentarios negativos contra nuestro patrocinado, solicitamos al juzgado que ordene el cese inmediato de todo comentario”, señaló Villaverde a través de un video difundido por su estudio legal.

La resolución judicial busca salvaguardar la tranquilidad del jugador mientras continúa el proceso. En ese sentido, Pamela López no podrá mencionar a Christian Cueva, ni utilizar a sus hijos para transmitir mensajes o exponer su situación ante los medios. La medida fue solicitada por la defensa del deportista y aceptada por el Poder Judicial, que ahora advierte que cualquier incumplimiento será sancionado.

Pamela López no podría entrevistas o difundir información sobre Cueva

El fallo judicial establece que Pamela López tiene prohibido “emitir opiniones, conceder entrevistas o difundir información sobre el proceso judicial, el conflicto familiar, la vida privada o los antecedentes personales” de Christian Cueva.

Asimismo, la defensa de 'Aladino' exhortó a la trujillana a “cesar con el hostigamiento” y abstenerse de realizar cualquier declaración pública que involucre al jugador. En caso contrario, la trujillana podría ser denunciada ante el Ministerio Público, con lo cual enfrentaría un proceso penal que podría terminar con una condena de prisión.