Chats donde Cueva le niega a Pamela López infidelidad con Nadeska Widausky datan de junio de 2021. | Foto: captura 'Magaly TV, la firme'

Pamela López no se quedó callada. Luego de que Nadeska Widausky confesara en 'El valor de la verdad' que había tenido una relación clandestina con Christian Cueva mientras él aún estaba en su matrimonio, su expareja rompió su silencio y expuso chats donde el pelotero le había negado rotundamente que no conocía a la modelo.

El futbolista no solo desconoció algún acercamiento con Widausky, expareja del 'Chemo' Ruiz, sino que también lo juró por sus hijos y señaló a López de buscar una sinrazón, dejándola mal parada.

Pamela López revela chats de Christian Cueva sobre Nadeska Widausky

En una reveladora entrevista con 'Magaly TV, la firme' tras las confesiones de Nadeska Widausky en 'El valor de la verdad', Pamela López recordó claramente la vez que confrontó a Christian Cueva y él se lo negó todo.

Según relató, el Instagram del futbolista estaba abierto en su celular cuando notó un mensaje sospechoso enviado por la modelo, lo que la llevó a confrontarlo directamente. En ese contexto, López mostró las capturas de una conversación que mantuvo con su entonces esposo mientras ella se encontraba en Miami con sus hijos. Los mensajes, fechados en junio de 2021, muestran al pelotero negando conocer a Widausky mientras Pamela, visiblemente afectada, le reclama por su comportamiento. En la misma charla, él la acusa de estar actuando mal.

"Te juro por mis hijos": Pamela López expone a Cueva

Ante las cámaras de Magaly Medina, Pamela López, ahora ya en otra faceta de su vida, agregó con ironía sobre el juramento del padre de sus pequeños. "¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: 'No la conozco, te juro por mis hijos'. El mismo speech, es increíble. Diosito ha tenido mucha piedad porque sino mis hijos estarían en el cielo. 'Te juro por mis hijos que no la conozo'. Se quedó con que no la conocía, y mira", señaló.

El domingo 26 de octubre, Nadeska Widausky confesó en 'El valor de la verdad' que Cueva le fue infiel a López con ella. Además de revelar todos los detalles de su encuentro en un departamento en Miraflores, afirmó que el delantero, actual pareja de Pamela Franco y señalado por su exesposa de varios engaños, le regaló una jugosa suma de dinero.