HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Espectáculos

Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

Tras las confesiones de Nadeska Widausky sobre su encuentro con Christian Cueva, Pamela López sacó a la luz las conversaciones con su entonces esposo, quien negó rotundamente a la modelo.

Chats donde Cueva le niega a Pamela López infidelidad con Nadeska Widausky datan de junio de 2021.
Chats donde Cueva le niega a Pamela López infidelidad con Nadeska Widausky datan de junio de 2021. | Foto: captura 'Magaly TV, la firme'

Pamela López no se quedó callada. Luego de que Nadeska Widausky confesara en 'El valor de la verdad' que había tenido una relación clandestina con Christian Cueva mientras él aún estaba en su matrimonio, su expareja rompió su silencio y expuso chats donde el pelotero le había negado rotundamente que no conocía a la modelo.

El futbolista no solo desconoció algún acercamiento con Widausky, expareja del 'Chemo' Ruiz, sino que también lo juró por sus hijos y señaló a López de buscar una sinrazón, dejándola mal parada.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

lr.pe

Pamela López revela chats de Christian Cueva sobre Nadeska Widausky

En una reveladora entrevista con 'Magaly TV, la firme' tras las confesiones de Nadeska Widausky en 'El valor de la verdad', Pamela López recordó claramente la vez que confrontó a Christian Cueva y él se lo negó todo.

Según relató, el Instagram del futbolista estaba abierto en su celular cuando notó un mensaje sospechoso enviado por la modelo, lo que la llevó a confrontarlo directamente. En ese contexto, López mostró las capturas de una conversación que mantuvo con su entonces esposo mientras ella se encontraba en Miami con sus hijos. Los mensajes, fechados en junio de 2021, muestran al pelotero negando conocer a Widausky mientras Pamela, visiblemente afectada, le reclama por su comportamiento. En la misma charla, él la acusa de estar actuando mal.

PUEDES VER: Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

lr.pe

"Te juro por mis hijos": Pamela López expone a Cueva

Ante las cámaras de Magaly Medina, Pamela López, ahora ya en otra faceta de su vida, agregó con ironía sobre el juramento del padre de sus pequeños. "¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: 'No la conozco, te juro por mis hijos'. El mismo speech, es increíble. Diosito ha tenido mucha piedad porque sino mis hijos estarían en el cielo. 'Te juro por mis hijos que no la conozo'. Se quedó con que no la conocía, y mira", señaló.

El domingo 26 de octubre, Nadeska Widausky confesó en 'El valor de la verdad' que Cueva le fue infiel a López con ella. Además de revelar todos los detalles de su encuentro en un departamento en Miraflores, afirmó que el delantero, actual pareja de Pamela Franco y señalado por su exesposa de varios engaños, le regaló una jugosa suma de dinero.

Notas relacionadas
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

LEER MÁS
Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta

Magaly Solier reaparece tras ser internada en hospital y es homenajeada en universidad de su natal Huanta

LEER MÁS
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

LEER MÁS
Yiddá Eslava expone por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi: "Abrí la caja de Pandora"

Yiddá Eslava expone por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi: "Abrí la caja de Pandora"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

LEER MÁS
Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

LEER MÁS
Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

Bruno Pinasco se quiebra en el escenario al presentar película peruana y el público lo ovaciona: “Gracias por salvarnos”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde hay cierre de calles por la procesión del Señor de los Milagros? Revisa las rutas alternas

Gremios anuncian paro de transportistas este 4 de noviembre en Lima y Callao tras aumento de extorsiones

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Espectáculos

¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Carlos Miguel asegura que su hermano ha destruido el Grupo Guinda y le manda fuerte mensaje: “No uses mis palabras para victimizarte”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

Jueces expulsan a abogado de Betssy Chávez del juicio oral y este responde: "Nos volvemos a ver en democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025