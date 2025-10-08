El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sigue dando que hablar, luego de que la influencer revelara que el futbolista vendió el departamento que ambos compartieron en Trujillo por apenas $40.000, pese a que en principio lo valorizó en $180.000. La venta generó indignación en la aún esposa del jugador, quien señaló que la vivienda fue comprada para la hija mayor que tienen en común.

Las declaraciones de López reavivaron la polémica en torno a su tormentosa relación, y para quien no pasó desapercibido el tema fue para Magaly Medina, que no dudó dedicarle unas palabras en su programa y lanzar duras críticas contra el futbolista.

Magaly cuestiona a Cueva por polémica venta de departamento

Durante la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora se refirió a la “oferta” de venta del departamento y cuestionó que Cueva lo vendiera a un precio tan bajo del que inicialmente costó. La “urraca” consideró la operación como sospechosa y no dudó en calificarla como una “ganga” imposible de creer.

“Christian Cueva se lo ha vendido por la suma de 40 mil dólares, toda una ganga. Yo también quisiera tener amigos así (…) Como dice Pamela López, la persona no fue a mirar el departamento, no sabe cuántos baños tiene, si el piso está en buen o mal estado, cómo está el sistema eléctrico, pero a ojos cerrados lo ha comprado.”, comentó con ironía.

Medina también fue aún más directa y, fiel a su estilo, pidió al futbolista tener un poco más de empatía y mostrar gratitud hacia la madre de sus hijos, quien lo acompañó durante años y soportó momentos difíciles en la relación.

“Creo que Cueva tiene que agradecer que esa mujer estuvo con él bastantes años, le dio varios hijos y le aguantó varios cachos y tantas cosas. Ahora la quiere dejar sin nada (…) Es cierto que cuando lo compraron aún no estaban casados, pero ellos han convivido. Mientras él estaba poniéndole los cachos en Brasil con Pamela Franco y quien sabe cuántas mujeres más, ella estaba trayendo hijos al mundo en Trujillo. Mínimo un poco de consideración a la que te aguantó y te toleró”, expresó.

Califica la venta del departamento como “sospechosa”

Según explicó Magaly, el inmueble de 134 metros cuadrados, ubicado en una zona céntrica de Trujillo, habría sido vendido a una persona “X” que ni siquiera visitó el lugar antes de concretar la compra. Tras conocer que la propiedad se la vendieron los padres de Pamela a la pareja por $130.000 en aquel entonces, la “urraca” señaló que el futbolista podría estar intentando dejar a su aún esposa sin acceso a los bienes que compartieron.

“Él lo que está tratando de hacer es pasarle los bienes a nombre de otras personas para que, cuando ellos hagan su divorcio y la conciliación y dividan los bienes que tienen, ella no tenga acceso a nada y menos aún a sus hijos’. Eso es ser malo, ser mezquino. Tú, a tu esposa, a la que no amas o quieres, puedes quitarle todo, pero ¿a tus hijos negarles lo que les pertenece?”, añadió.