Con una voz entrecortada y visiblemente afectado, Óscar Junior Custodio, vocalista y heredero de la agrupación La Bella Luz, conmovió a su público tras romper en llanto durante su presentación en el MegaPlaza de Independencia, el sábado 1 de noviembre. El cantante de 21 años reveló que su delicado estado de salud le impidió cantar como había planeado, pese a su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores.

“Quiero despedirme con esta canción. Me hubiera gustado cantarla, pero la verdad, mi salud no me lo permite”, expresó el popular 'Senderito' antes de intentar entonar el popular tema 'Ojitos mentirosos'. Sin embargo, la emoción lo superó y no pudo continuar, siendo consolado en el escenario por sus compañeros.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Óscar Junior confiesa su frustración por no poder cantar debido a su salud

Horas después del emotivo momento, el líder de La Bella Luz compartió un mensaje en su cuenta de TikTok, donde explicó lo sucedido y agradeció el apoyo incondicional del público. “Llegué con todas las ganas del mundo, con la emoción de verlos y entregarles el show que se merecen… pero mi salud no me acompañó como yo esperaba”, escribió el cantante de cumbia.

En su publicación, Óscar Junior admitió haber sentido una profunda frustración al no poder dar el 100% de su energía. “Eso me frustró muchísimo, porque siempre sueño con que cada presentación sea inolvidable para ustedes. Pero lo más grande de la noche no fue lo que yo pude hacer… sino lo que ustedes hicieron”, agregó.

'Senderito' agradeció el gesto de sus fans, quienes cantaron junto a él para apoyarlo. “Ustedes me acompañaron, me levantaron y hasta cantaron conmigo. Me demostraron que el cariño verdadero no depende de un escenario perfecto, sino de estar juntos en cualquier circunstancia”, expresó con gratitud.

Heredero de La Bella Luz le dedica canción a su madre

A pesar de no haber podido completar su interpretación, Óscar Junior dedicó el esfuerzo que hizo en el escenario a su madre, enviando un emotivo mensaje. “Para mi madrecita, allá en el cielo”, dijo antes de retirarse.

En su mensaje final, el vocalista de La Bella Luz aseguró que, aunque la salud a veces lo limite, el amor de sus seguidores es su mayor motivación. “A veces la salud nos detiene, pero el cariño de ustedes siempre empuja más fuerte. Y anoche, más que un concierto, vivimos un abrazo colectivo”, concluyó.