HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Heredero de La Bella Luz queda desconcertado tras duras palabras de tiktoker Zully en vivo: "No te perdono"

"¡Supérame!, perdí mi dignidad (por ti)!", fue el tajante mensaje que le dio la creadora de contenido, Zully, a Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, con quien en el pasado protagonizó diversas salidas y momentos románticos.

Óscar Junior Custodio y Zully se habrían juntado por última vez. Foto: Composición LR/Captura/Kick
Óscar Junior Custodio y Zully se habrían juntado por última vez. Foto: Composición LR/Captura/Kick

Una transmisión en vivo en TikTok que se dio el jueves 16 de octubre, sirvió para que, después de varios meses, Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, y la tiktoker Zully, se reencontraran y compartieran más de un momento. El 'live' sirvió para que el cantante le explicara el motivo por el cual tomó distancia y su amistad se enfrió. Según contó, todo se dio luego de que uno de los amigos de la creadora de contenido - aparentemente Diealis - hablara mal de los integrantes de la orquesta de su padre.

Tras varios minutos de explicación por parte del intérprete de 'Senderito', Zully tomó la palabra y dejó desconcertado a Óscar Junior con fuertes palabras en el 'live'. "En primer lugar, no te perdono. Segundo, gracias por dar tu explicación a la gente y tercero, supérame", expresó la tiktoker, frente a la sorpresa del artista de 20 años.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Heredero de La Bella Luz confiesa su verdadera relación con tiktoker Zully tras romántica sorpresa: 'Hubo malos entendidos'

lr.pe

Zully responde a Óscar Junior Custodio y agradece a La Bella Luz

Luego de decirle algunas crudas verdades durante su transmisión en vivo, Zully no se quedó callada y siguió hablando. Frente a la polémica entre un amigo de ella y la orquesta liderada por Óscar Junior, la creadora de contenido resaltó su agradecimiento a La Bella Luz y tuvo palabras de elogio para ellos.

"Siempre me han recibido bien, eso no lo voy a negar y a ti (te agradezco) por hablar, bueno, te expresas bien de mí", expresó Zully ante la mirada gacha del vocalista del grupo chiclayano. Sin embargo, pese a estas palabras, también le dejó en claro que sería la última vez que se verían. "No te acostumbres", indicó.

PUEDES VER: Óscar Junior Custodio se quiebra al enterarse en vivo que su perrito ha desaparecido y ofrece recompensa: 'Por favor, ayúdenme a encontrarlo'

lr.pe

Zully revela que perdió su "dignidad" por heredero de La Bella Luz

En otro clip que se volvió viral en TikTok sobre el 'live' del intérprete de 'Ojitos mentirosos' y la streamer, Zully dejó en shock a Óscar Junior al confesarle que ella sintió que perdió su "dignidad" por él. "Nunca la había perdido por nadie. ¿Sabes qué pasó? Lo perdí ese día y, ¿para qué? Ni siquiera me hablabas. Así que dije 'qué te dure, qué te dure en tu cumpleaños'", sentenció la tiktoker de manera tajante.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Cabe destacar que, en el pasado, Zully y Óscar Junior Custodio fueron relacionados sentimentalmente en más de una ocasión. Sin embargo, cuando diversos usuarios empezaron a notar la lejanía entre ambos, la influencer aclaró que "cada uno por su lado", en clara referencia a que la lejanía entre los dos era definitiva.

Notas relacionadas
Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de 'La Bella Luz' y expone dura verdad: "El ambiente laboral no era el adecuado para mí"

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de 'La Bella Luz' y expone dura verdad: "El ambiente laboral no era el adecuado para mí"

LEER MÁS
Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

LEER MÁS
Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

Estas son todas las propiedades con las que Gustavo Salcedo se quedaría tras presionar a Maju Mantilla a firmar conciliación

LEER MÁS
Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

Gustavo Salcedo amenazó a Maju Mantilla para que firme conciliación: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

LEER MÁS
Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

LEER MÁS
Matilde León y Stefano Salvini son novios: ¿cuál es la gran diferencia de edad entre los actores peruanos?

Matilde León y Stefano Salvini son novios: ¿cuál es la gran diferencia de edad entre los actores peruanos?

LEER MÁS
Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

LEER MÁS
Alexandra Hörler se quiebra y confiesa que padece delicada condición que afecta su embarazo a poco de dar a luz: "No ha sido fácil"

Alexandra Hörler se quiebra y confiesa que padece delicada condición que afecta su embarazo a poco de dar a luz: "No ha sido fácil"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Obra maestra del cine negro: “Rififi” de Jules Dassin

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Espectáculos

Tourista, La Mente, Pablo Saldarriaga y más se unen en concierto solidario por Luis Reyes, herido en protesta

Pamela López afirma que Christian Cueva habría sacado grandes préstamos de dinero y ahora los bancos la acosan: “Jamás he firmado nada”

Yarita Lizeth defiende a sus paisanos de Puno tras enfrentamiento con Phillip Butters: “Juliaca siempre se ha hecho respetar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025