Una transmisión en vivo en TikTok que se dio el jueves 16 de octubre, sirvió para que, después de varios meses, Óscar Junior Custodio, heredero de La Bella Luz, y la tiktoker Zully, se reencontraran y compartieran más de un momento. El 'live' sirvió para que el cantante le explicara el motivo por el cual tomó distancia y su amistad se enfrió. Según contó, todo se dio luego de que uno de los amigos de la creadora de contenido - aparentemente Diealis - hablara mal de los integrantes de la orquesta de su padre.

Tras varios minutos de explicación por parte del intérprete de 'Senderito', Zully tomó la palabra y dejó desconcertado a Óscar Junior con fuertes palabras en el 'live'. "En primer lugar, no te perdono. Segundo, gracias por dar tu explicación a la gente y tercero, supérame", expresó la tiktoker, frente a la sorpresa del artista de 20 años.

Zully responde a Óscar Junior Custodio y agradece a La Bella Luz

Luego de decirle algunas crudas verdades durante su transmisión en vivo, Zully no se quedó callada y siguió hablando. Frente a la polémica entre un amigo de ella y la orquesta liderada por Óscar Junior, la creadora de contenido resaltó su agradecimiento a La Bella Luz y tuvo palabras de elogio para ellos.

"Siempre me han recibido bien, eso no lo voy a negar y a ti (te agradezco) por hablar, bueno, te expresas bien de mí", expresó Zully ante la mirada gacha del vocalista del grupo chiclayano. Sin embargo, pese a estas palabras, también le dejó en claro que sería la última vez que se verían. "No te acostumbres", indicó.

Zully revela que perdió su "dignidad" por heredero de La Bella Luz

En otro clip que se volvió viral en TikTok sobre el 'live' del intérprete de 'Ojitos mentirosos' y la streamer, Zully dejó en shock a Óscar Junior al confesarle que ella sintió que perdió su "dignidad" por él. "Nunca la había perdido por nadie. ¿Sabes qué pasó? Lo perdí ese día y, ¿para qué? Ni siquiera me hablabas. Así que dije 'qué te dure, qué te dure en tu cumpleaños'", sentenció la tiktoker de manera tajante.

Cabe destacar que, en el pasado, Zully y Óscar Junior Custodio fueron relacionados sentimentalmente en más de una ocasión. Sin embargo, cuando diversos usuarios empezaron a notar la lejanía entre ambos, la influencer aclaró que "cada uno por su lado", en clara referencia a que la lejanía entre los dos era definitiva.