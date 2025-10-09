El dueño de la orquesta La Bella Luz, Óscar Custodio, alzó su voz de preocupación luego del ataque armado registrado durante un concierto de Agua Marina en Chorrillos la noche del miércoles 8 de octubre. El músico lamentó lo ocurrido y expresó su temor por la inseguridad que atraviesa el país.

El hecho, que dejó cuatro heridos y generó pánico entre el público, ha encendido las alarmas en el mundo de la cumbia. Diversos artistas musicales se solidarizaron con la agrupación norteña y exigieron a las autoridades tomar acciones inmediatas.

Dueño de la Bella Luz lamentó lo ocurrido

El líder de la agrupación de cumbia brindó declaraciones a RPP mientras se encontraba de gira en Barranca. Óscar Custodio aseguró sentirse “apenado” por lo sucedido con sus colegas y reconoció que la reciente situación genera mayor miedo entre las orquestas que recorren el país ofreciendo sus presentaciones.

“Muy apenado por lo que está pasando con nuestros amigos de Agua Marina. Estamos en Barranca, muy apenado en mi bus enterándome de la noticia. Esperamos que no se llegue al extremo, que todo salga bien (…) Debería estar en el escenario, pero estoy en el bus pensando que esto nos podría pasar a nosotros. Ahorita mi orquesta está tocando, pero han salido muy apenados a cantar. Estamos asustados”, manifestó.

Custodio también señaló que estos hechos son consecuencia de la falta de acción de las autoridades frente a la delincuencia. “Hemos llegado a esto por la indiferencia de las autoridades que hacen posible que se llegue a estos extremos. No se le da lo que esta gente quiere y actúan de esta manera”, sostuvo.

Finalmente, el dueño de La Bella Luz comentó que su orquesta cuenta con seguridad; sin embargo, dijo sentirse preocupado por lo sucedido, pues Agua Marina también la tenía.

“Últimamente los he visto con mucha seguridad y mira cómo es que ha podido pasar esto, si es una institución muy grande. Es inexplicable. Si a ellos les ha pasado esto, imagínate a nosotros”, agregó.

Artistas expresaron su solidaridad con Agua Marina

Tras el atentado, varios grupos mostraron su respaldo a la agrupación. En redes sociales, las orquestas utilizaron sus plataformas para enviar mensajes de aliento y condenar la ola de violencia que se vive en el país.

La Única Tropical fue una de las primeras en pronunciarse: “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza amigos de Agua Marina”, escribieron en su cuenta oficial. Luego se sumó el grupo Cantaritos de Oro de Fidel, que exigió justicia y expresó su indignación: “Rechazamos con total indignación este cobarde atentado. La música no debe ser blanco de la violencia ni la delincuencia”.

Asimismo, la cantante Dina Páucar pidió por la salud de los músicos: “Desde lo más profundo de mi alma, envío mi fuerza, oración y solidaridad a mis hermanos de Agua Marina. Le pido al Señor que todos los integrantes se encuentren bien y que puedan recuperarse pronto. ¡Basta de tanta violencia!”, escribió.

Por su parte, Dilbert Aguilar expresó su indignación y preocupación por la inseguridad que afecta al país. “Primero, solidarizarme con la familia de Agua Marina e indignado con lo que está pasando. No hay palabras para describir todo esto que afecta no solo a la industria de la música, sino a todo el país”, declaró.

Finalmente, cuestionó la falta de acción del Gobierno frente a la ola delictiva: “Un toque de queda no va a solucionar nada, porque dejarían de trabajar los microbuseros, los empresarios. El Gobierno tiene todo en sus manos para que esto se solucione, pero no sé qué esperan para poner mano dura”.