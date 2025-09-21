HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Heredero de La Bella Luz lanza románticas indirectas a Zully en pleno concierto donde ella estaba presente: "Ojitos de gatita"

¡'Senderito' se mostró cariñoso! Óscar Junior sorprendió al dedicar románticas indirectas a Zully durante su show, mientras la streamer reaccionó en vivo transmitiendo el concierto por TikTok.

Óscar Junior de La Bella Luz mandó cariñosos mensajes en concierto. Foto: composición LR/difusión/TikTok
Óscar Junior de La Bella Luz mandó cariñosos mensajes en concierto. Foto: composición LR/difusión/TikTok

El heredero de La Bella Luz, Óscar Junior, sorprendió a todos los asistentes del aniversario de los Hermanos Yaipén con inesperadas indirectas hacia la streamer Zully, quien estuvo presente como invitada especial. El cantante mandó frases cariñosas en medio de su presentación, lo que generó sorpresa en la propia creadora de contenido, luego de que ambos se distanciaron.

“Conocí a una chica que tenía ojitos de gatita y me enamoraron, hermano”, expresó el cantante de 21 años al animador de su orquesta mientras interpretaba el tema 'Ojitos mentirosos'. La frase fue interpretada por muchos como un claro mensaje hacia Zully, con quien tuvo una historia de amor cuando ambos transmitían en vivo en TikTok.

lr.pe

Óscar Junior manda indirectas en concierto frente a Zully y ella reacciona

Durante la presentación, Óscar Junior continuó con los mensajes románticos en medio del show. Al interpretar la popular canción 'Senderito de amor', el heredero de La Bella Luz volvió a lanzar otra indirecta: “Aunque pase el tiempo, los años, seguirá siendo mi 'Senderita'. Ya estoy aquí en tu corazón, mi amor”, dijo ante un público sorprendido.

Por su parte, Zully, quien asistió al concierto junto con su hermana Yaniz y su equipo de trabajo para transmitir en directo por TikTok, mostró desconcierto y sorpresa ante los comentarios. Incluso, su hermana la molestaba sonriéndole y coreando los temas que el cantante entonaba en vivo.

lr.pe

Cabe recordar que tanto Zully como Óscar Junior fueron vinculados sentimentalmente en redes sociales hace un tiempo, cuando compartían transmisiones en vivo en TikTok. Sin embargo, con el paso de los meses decidieron tomar distancia y mantener su relación únicamente profesional.

Al finalizar su presentación, el joven cantante no evitó referirse a la influencer. A través de un en vivo en TikTok, respondió a los comentarios de los usuarios sobre la presencia de Zully y la elogió por su trabajo: “Me alegro mucho que haya disfrutado del show de La Bella Luz. Es parte de su chamba y ella es muy profesional. A su corta edad es muy profesional y me alegro mucho por todo lo que está logrando”, afirmó.

