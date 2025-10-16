HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

Alejandra Guerrero anuncia su salida definitiva de 'La Bella Luz' y expone dura verdad: "El ambiente laboral no era el adecuado para mí"

Pese a que regresó a 'La Bella Luz' hace unas semanas, la vocalista Alejandra Guerrero reveló que dejó la orquesta de manera definitiva y reveló que hubo actitudes y situaciones que la hicieron sentir incómoda, lo cual, motivó su tajante decisión.

Alejandra Guerrero dejó, por segunda vez, 'La Bella Luz'. Foto: Composición/Captura/Instagram
Alejandra Guerrero dejó, por segunda vez, 'La Bella Luz'. Foto: Composición/Captura/Instagram

La cantante Alejandra Guerrero anunció su salida definitiva de la orquesta 'La Bella Luz', agrupación liderada por Óscar Junior Custodio, hijo del fundador. A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la artista reveló que su decisión responde a que el ambiente laboral dentro de la agrupación "ya no era el adecuado" para ella, por lo que optó por priorizar su bienestar emocional y personal. Este anuncio marca el cierre de un ciclo que, según sus propias palabras, estuvo lleno de aprendizajes, pero también de momentos difíciles.

Comunicado de Alejandra Guerrero. Foto: Instagram

Comunicado de Alejandra Guerrero. Foto: Instagram

Cabe recordar que el pasado 19 de julio, Alejandra ya había anunciado su retiro temporal de la orquesta, luego de que un conocido influencer asegurara que la joven habría sido víctima de acoso laboral, incluso filtrando presuntos chats que hasta hoy no han sido confirmados. Pese a ello, la cantante reapareció en el escenario con la agrupación el 31 de julio, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. Ahora, con este nuevo mensaje, Guerrero confirma que se trata de una decisión definitiva, dejando entrever que las condiciones dentro del grupo no cambiaron lo suficiente para permitir su permanencia.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: 'Estamos asustados'

lr.pe

Alejandra Guerrero deja 'La Bella Luz'

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Guerrero compartió con sus seguidores un extenso mensaje en el que confirmó su retiro definitivo de la orquesta 'La Bella Luz'. "Quiero compartir con ustedes que he tomado la decisión de retirarme de la orquesta. No fue una decisión fácil, pero sentí que el ambiente laboral ya no era el adecuado para mí y, por ello, decidí priorizar mi bienestar emocional y personal."

Guerrero también reveló que, a pesar de su intención de continuar formando parte del grupo, hubo situaciones que la llevaron a cuestionarse su permanencia. "Hubo actitudes que me hicieron sentir que mi presencia ya no era bienvenida, y eso me llevó a reflexionar profundamente sobre mi lugar y lo que merezco como persona y profesional", señaló la excantante de 'La Bella Luz'.

Finalmente, la intérprete explicó que ahora está en una etapa de búsqueda personal y profesional. "Estoy en busca de un nuevo espacio donde pueda crecer, sentirme tranquila, valorada y seguir desarrollando lo que tanto amo: la música", resaltó Alejandra Guerrero.

PUEDES VER: Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

lr.pe

¿Qué pasó con Alejandra Guerrero de 'La Bella Luz'?

Esta no es la primera vez que la cantante Alejandra Guerrero anuncia su salida de la agrupación chiclayana. A mediados del mes de julio de este año, la vocalista, reconocida por interpretar temas como 'Mix Me enamoro de ti', sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la 'La Bella Luz'. Este anuncio lo hizo mediante sus redes sociales, recibiendo diversos mensajes de apoyo de sus compañeras del grupo de cumbia.

Sin embargo, antes de la publicación del comunicado, el tiktoker Chucho Valderrama reveló que Alejandra habría pensado en retirarse desde hace varios meses debido a presuntos problemas internos en la orquesta. El creador de contenido incluso difundió un supuesto mensaje interno donde se señalaba que “el acosador laboral sigue haciendo de las suyas. Ahora es con Alejandra Guerrero. Quiere renunciar porque ya no soporta el acoso”.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Hasta la fecha, la cantante no ha confirmado ni desmentido estas versiones, sorprendiendo con su vuelta a 'La Bella Luz' 2 semanas después.

Notas relacionadas
Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

LEER MÁS
Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

Stiven Franco de La Bella Luz tuvo incómodo momento con fan que le exigió foto y clip genera polémica

LEER MÁS
Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

Óscar Junior revela que no cierra posibilidad de volver a salir con streamer Zully en el futuro: "Nunca me niego nada"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Stefano Salvini oficializa su relación con Matilde León y confiesan cómo se enamoraron: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Stefano Salvini oficializa su relación con Matilde León y confiesan cómo se enamoraron: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

LEER MÁS
Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino logra superar dura prueba y su madre confiesa en qué trabajará: “Tantas noches estudiando”

LEER MÁS
Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

Javier Masías, exjuez de ‘EGCF’, se une a la marcha nacional y arremete: “Quienes colocaron al presidente son gente muy mediocre”

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

LEER MÁS
Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

LEER MÁS
Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 16 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Espectáculos

Magaly Medina celebra el amor de ‘Cachaza’ y André Bankoff: “Está por casarse con el príncipe de sus sueños”

Stefano Salvini oficializa su relación con Matilde León y confiesan cómo se enamoraron: “Nos volvimos a encontrar y fluyó”

Exponen lo que Marcelo Tinelli piensa de Magaly Medina tras ser rechazado en su intento de conocerla: “Nos tiene en la mira”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Mauricio Ruiz ÚLTIMAS NOTICIAS: joven es asesinado por policía de civil durante marcha contra José Jerí

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025