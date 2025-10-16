La cantante Alejandra Guerrero anunció su salida definitiva de la orquesta 'La Bella Luz', agrupación liderada por Óscar Junior Custodio, hijo del fundador. A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la artista reveló que su decisión responde a que el ambiente laboral dentro de la agrupación "ya no era el adecuado" para ella, por lo que optó por priorizar su bienestar emocional y personal. Este anuncio marca el cierre de un ciclo que, según sus propias palabras, estuvo lleno de aprendizajes, pero también de momentos difíciles.

Comunicado de Alejandra Guerrero. Foto: Instagram

Cabe recordar que el pasado 19 de julio, Alejandra ya había anunciado su retiro temporal de la orquesta, luego de que un conocido influencer asegurara que la joven habría sido víctima de acoso laboral, incluso filtrando presuntos chats que hasta hoy no han sido confirmados. Pese a ello, la cantante reapareció en el escenario con la agrupación el 31 de julio, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. Ahora, con este nuevo mensaje, Guerrero confirma que se trata de una decisión definitiva, dejando entrever que las condiciones dentro del grupo no cambiaron lo suficiente para permitir su permanencia.

Alejandra Guerrero deja 'La Bella Luz'

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Guerrero compartió con sus seguidores un extenso mensaje en el que confirmó su retiro definitivo de la orquesta 'La Bella Luz'. "Quiero compartir con ustedes que he tomado la decisión de retirarme de la orquesta. No fue una decisión fácil, pero sentí que el ambiente laboral ya no era el adecuado para mí y, por ello, decidí priorizar mi bienestar emocional y personal."

Guerrero también reveló que, a pesar de su intención de continuar formando parte del grupo, hubo situaciones que la llevaron a cuestionarse su permanencia. "Hubo actitudes que me hicieron sentir que mi presencia ya no era bienvenida, y eso me llevó a reflexionar profundamente sobre mi lugar y lo que merezco como persona y profesional", señaló la excantante de 'La Bella Luz'.

Finalmente, la intérprete explicó que ahora está en una etapa de búsqueda personal y profesional. "Estoy en busca de un nuevo espacio donde pueda crecer, sentirme tranquila, valorada y seguir desarrollando lo que tanto amo: la música", resaltó Alejandra Guerrero.

¿Qué pasó con Alejandra Guerrero de 'La Bella Luz'?

Esta no es la primera vez que la cantante Alejandra Guerrero anuncia su salida de la agrupación chiclayana. A mediados del mes de julio de este año, la vocalista, reconocida por interpretar temas como 'Mix Me enamoro de ti', sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de la 'La Bella Luz'. Este anuncio lo hizo mediante sus redes sociales, recibiendo diversos mensajes de apoyo de sus compañeras del grupo de cumbia.

Sin embargo, antes de la publicación del comunicado, el tiktoker Chucho Valderrama reveló que Alejandra habría pensado en retirarse desde hace varios meses debido a presuntos problemas internos en la orquesta. El creador de contenido incluso difundió un supuesto mensaje interno donde se señalaba que “el acosador laboral sigue haciendo de las suyas. Ahora es con Alejandra Guerrero. Quiere renunciar porque ya no soporta el acoso”.

Hasta la fecha, la cantante no ha confirmado ni desmentido estas versiones, sorprendiendo con su vuelta a 'La Bella Luz' 2 semanas después.