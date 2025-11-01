HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y animador ‘El Santeño’ se unen a nuevo grupo Amor Rebelde tras renuncias en Son del Duke

Tras las recientes salidas de Son del Duke, Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’ sorprenden al integrarse a Amor Rebelde, el nuevo grupo de cumbia que promete el público.

Amor Rebelde es el nuevo grupo de cumbia conformado por exintegrantes de Son del Duke. Foto: composición LR/difusión
Amor Rebelde es el nuevo grupo de cumbia conformado por exintegrantes de Son del Duke. Foto: composición LR/difusión

La cumbia peruana recibe a una nueva agrupación que promete conquistar con su música. Se trata de Amor Rebelde, un grupo musical que captó la atención del público, incluso, antes incluso de estrenar sus primeras canciones. La expectativa creció luego de confirmarse que Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’, exintegrantes de Son del Duke, forman parte de esta nueva propuesta musical.

PUEDES VER: Exmánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: 'Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto'

lr.pe

Amor Rebelde, el nuevo grupo que integran Ale Seijas y exintegrantes de Son del Duke

Tras las recientes renuncias masivas en Son del Duke, que sus exmiembros atribuyeron a su “bienestar emocional”, nace Amor rebelde, conformada por artistas conocidos del medio, como Ale Seijas, la popular 'Chica rap', Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’, quienes sorprendieron al aparecer oficialmente en la nueva página de TikTok de la agrupación.

A los exintegrantes de Son del Duke se sumarían Alejandra Guerrero y Mathias Zevallos, integrantes de La Bella Luz. Imágenes filtradas en redes sociales mostraron a las cuatro vocalistas posando en un estudio fotográfico, lo que incrementó la expectativa entre los seguidores del género.

PUEDES VER: Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

lr.pe

Nuevo grupo Amor Rebelde anuncia fecha de actividades

En los primeros videos difundidos por la cuenta oficial de Amor Rebelde, se aprecia a Ale Seijas, Paola Rubio y Kassandra Chanamé bailando durante una sesión fotográfica, junto al carismático animador ‘El Santeño’. La descripción del perfil incluye la frase “Amor Rebelde Oficial te hace sentir el ritmo con ‘chúpate la plata’”, una alusión directa a la popular expresión que identifica a Son del Duke, su antigua agrupación.

Además, el creador de contenido Fernando de 'Faranduleando con Fer' reveló en TikTok que Jairo Campos, 'El Santeño', sería accionista del grupo. En los comentarios, la propia cuenta de Amor Rebelde confirmó su debut oficial con una fecha concreta: “A partir del 15 de noviembre salimos con todo el amor del público”.

Mensaje del grupo Amor Rebelde. Foto: captura TikTok

Mensaje del grupo Amor Rebelde. Foto: captura TikTok

