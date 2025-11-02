HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke, acusa al grupo de causarle la pérdida de su maleta valorizada en €2.500 durante gira

Kassandra Chamané, exintegrante de Son del Duke, responsabilizó al grupo por la pérdida de su maleta y rompió en llanto al recordar que en el equipaje llevaba los regalos que compró para su hijo.

Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Kassandra Chamané, exvocalista de Son del Duke. Foto: composición LR/difusión/Instagram

La cantante Kassandra Chamané, exintegrante del grupo de cumbia Son del Duke, se pronunció entre lágrimas sobre el difícil momento que atraviesa tras perder su maleta valorizada en más de 2.500 euros durante la gira europea de la agrupación chiclayana. La cumbiambera responsabilizó al grupo por la falta de coordinación que habría provocado el extravío de su equipaje en pleno vuelo. “La última gira de Europa fue lo peor de mi vida. Vivo traumada con eso”, confesó durante una transmisión en TikTok.

Actualmente, Chamané continúa en Lima, sin poder viajar a Chiclayo, donde vive su hijo, ya que permanece pendiente de las comunicaciones con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en busca de información sobre su equipaje perdido. Según contó, además de ropa y pertenencias personales, en la maleta llevaba regalos para su hijo.

lr.pe

Kassandra Chamané culpa a Son del Duke por pérdida de su maleta

Durante una transmisión en TikTok, Kassandra Chamané rompió su silencio y relató el calvario que vive desde el extravío de su maleta en la gira por Europa. Según explicó, todo se originó por la mala organización y falta de coordinación del grupo Son del Duke, lo que terminó provocando la pérdida de sus pertenencias.

“Mi maleta todavía no la recupero. Es impotencia tener que estar todos los días yendo al aeropuerto a preguntar. Todo lo que le compré a mi hijo y los gastos que hice son 2.500 euros prácticamente tirados al agua, más el pasaje que tuve que cubrir sola”, expresó entre lágrimas. La cantante añadió que, debido a esta situación, ha tenido que permanecer en Lima, sin poder reencontrarse con su hijo y dependiendo del apoyo de familiares.

PUEDES VER: Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y animador ‘El Santeño’ se unen a Amor Rebelde tras renuncias en Son del Duke

lr.pe

Kassandra Chamané inicia nueva etapa en el grupo Amor Rebelde

Tras su salida de Son del Duke, la cantante ha decidido dar vuelta a la página y formar parte del nuevo grupo Amor Rebelde, junto a los también exintegrantes Ale Seijas, Paola Rubio y el animador ‘El Santeño’. En la misma transmisión, todos coincidieron en que abandonaron la agrupación por su bienestar emocional.

Kassandra Chamané afirmó que su salida no solo responde a la pérdida económica, sino también a la falta de respeto y empatía dentro del grupo. "No todo lo que se ve desde fuera refleja lo que realmente se vive dentro. Aprendí mucho, sobre todo a reconocer mi propio valor y no permitir que se menosprecie el esfuerzo, la entrega ni el talento de una persona", aseguró en su comunicado tras anunciar su salida del grupo.

