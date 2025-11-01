HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza el último recorrido del Señor de los Milagros?
Espectáculos

Ana Lucía Urbina reaparece en concierto de Corazón Serrano y muestra su nueva imagen tras intervención estética

¡Regresó con todo! Después de una breve pausa, la cantante de Corazón Serrano sorprendió con su renovada imagen luego de someterse a una lipotransferencia y otros retoques estéticos.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano. Foto: composición LR/TikTok/Jof
Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano. Foto: composición LR/TikTok/Jof

La cantante Ana Lucía Urbina sorprendió a sus seguidores al reaparecer en los escenarios de Corazón serrano con una renovada imagen luego de someterse a una operación estética de lipotransferencia. La artista, de 29 años, había estado ausente de algunas presentaciones de la reconocida agrupación de cumbia debido a su proceso de recuperación.

El 31 de octubre, la cantante de Corazón Serrano reapareció durante el concierto por Halloween en Plaza Norte, en el distrito de Independencia, donde volvió a interpretar 'No te preocupes por mí', tema que fue coreado por los fans del grupo de cumbia.

Ana Lucía Urbina regresó a los escenarios tras operación estética

Tras varias semanas de ausencia, Ana Lucía Urbina regresó con todo a los escenarios, después de su recuperación por los procedimientos estéticos a los que se sometió. Su retorno fue recibido con entusiasmo por los fanáticos de Corazón Serrano, quienes destacaron su disciplina y fortaleza durante esta etapa.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante de29 años compartió mensajes de apoyo de sus seguidores tras su retorno a los escenarios. “Lo que tanto esperábamos por fin: verla de nuevo en los escenarios fue espectacular. Ana Lucía regresó con más fuerza, elegante y más regia que nunca”, se lee en uno de los comentarios que la cantante compartió en sus historias.

¿Cuáles fueron los procedimientos estéticos a los que se sometió Ana Lucía Urbina?

En sus historias de Instagram, Ana Lucía Urbina fue transparente sobre las cirugías que se realizó. La cantante detalló que se sometió a una lipotransferencia en caderas, brazos y espalda, un procedimiento que consiste en extraer grasa de ciertas zonas del cuerpo para reinyectarla en otras, logrando una figura más moldeada.

Además, reveló que también se practicó una remodelación costal, intervención destinada a reducir y estilizar la cintura mediante la modificación de las costillas. Aunque no especificó qué técnica se utilizó, actualmente se deja ver con una faja que resalta su nueva silueta y ha comenzado sesiones de drenajes linfáticos como parte del tratamiento postoperatorio.

