La canción se ha vuelto viral en Tiktok, siendo utilizada por diversas celebridades como Alejandra Baigorria y Vania Bludau, quienes crearon contenido divertido con ella. Fotos: TikTok | Fotos: TikTok

El pasado 2 de agosto, Corazón Serrano llegó a Trujillo para realizar una nueva edición de ‘Acceso al corazón 3’, espectáculo con el que el grupo ha recorrido diversas partes del Perú y en el que ha tenido artistas invitados. Uno de los momentos más icónicos fue cuando Dilbert Aguilar cantó su tema ‘No te preocupes por mí’ junto a Ana Lucía Urbina. Dicha colaboración se viralizó en redes y sus fans no tardaron en exigir el videoclip oficial.

A pesar de que Corazón Serrano no ha publicado aún el video oficial del dúo de Dilbert Aguilar y Ana Lucía Urbina, el tema ‘No te preocupes por mí’ se viralizó en Tiktok. Incluso, algunas famosas como Alejandra Baigorria, Vania Bludau y Paloma Fiuza han realizado contenidos divertidos con la canción.

Lo mismo pasó con Magdyel Ugaz, Erick Elera y Allison Pastor, quienes utilizaron el audio, donde se escucha a Ana Lucía Urbina cantando ‘No te preocupes por mí’, para sumarse al nuevo éxito de Corazón Serrano.

Ana Lucía Urbina se emociona al cantar ‘No te preocupes por mí’



Hace menos de una semana, Corazón Serrano compartió un extracto de lo que sería el videoclip de ‘No te preocupes por mí’, donde la cantante Ana Lucía Urbina sorprende al conmoverse con su interpretación. Los fans no tardaron en aplaudir a la artista por su emoción a la hora de cantar.

“Tremenda voz, la están rompiendo, amigos. Nadie los para… los aplaudiré siempre”, “Si ella llora, yo también”, “Hoy me fueron infiel, no sabes cómo me duele esta canción”, “Una vez más lo hizo Analucia”, “Alaaaaaaaa, esto será demasiadooooo” y “Me hizo llorar. Ana Lucía, lo hiciste muy lindo, bendiciones”; fueron algunas de las reacciones.

Cabe indicar que el pasado 11 de agosto, Corazón Serrano publicó el audio de la colaboración. Desde entonces, no ha dejado de escalar de acumular miles de reproducciones en Youtube. Incluso, desde el 12 de agosto se ha mantenido en el primer lugar del ranking de tendencias de música.

