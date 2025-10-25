HOYSuscripcion LR Focus

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano cuenta todos los detalles de su operación en el rostro y cuerpo

La destacada cantante de cumbia Ana Lucía Urbina confirmó qué procedimientos estéticos se realizó recientemente. "No duele nada", reveló sobre la cirugía en su rostro.

Ana Lucía Urbina, de 29 años, es una de las vocalistas principales del grupo piurano Corazón Serrano.
Ana Lucía Urbina, de 29 años, es una de las vocalistas principales del grupo piurano Corazón Serrano. | Foto: composición LR/Instagram

La cantante Ana Lucía Urbina, una de las voces más queridas de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se alejaría temporalmente de los escenarios para someterse a una serie de procedimientos estéticos. A sus 29 años, la artista decidió hacer una pausa en su carrera musical para enfocarse en su bienestar personal y atravesar con tranquilidad el proceso de recuperación que estas intervenciones requieren.

En un inicio, se pensó que la operación había sido únicamente corporal, pero fue la propia Ana Lucía quien, en una conversación directa con sus seguidores, confirmó que también se realizó retoques faciales. La noticia fue recibida con respeto y curiosidad por parte de sus fans, quienes han mostrado su apoyo incondicional y entusiasmo por ver los resultados.

Ana Lucía Urbina detalla los cambios que se hizo en el cuerpo

A través de sus historias de Instagram, Ana Lucía respondió con sinceridad a las preguntas de sus seguidores sobre los procedimientos realizados. "Lipotransferencia: caderas, brazos, espalda", escribió, dejando claro que se sometió a una técnica que consiste en extraer grasa de ciertas zonas del cuerpo para reinyectarla en otras, con el fin de moldear la figura.

Asimismo, la expareja de Edwin Guerrero, cofundador de Corazón Serrano, indicó que se sometió a una remodelación costal. Este es un procedimiento que busca adelgazar la cintura mediante la modificación de las costillas, ya sea retirando las dos últimas o estilizándolas. Aunque no precisó cuál de las dos técnicas eligió, actualmente se deja ver con una faja que resalta su nueva silueta y ha comenzado a realizarse drenajes linfáticos como parte del proceso postoperatorio.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano habla sobre su reciente cirugía estética. Foto: captura Instagram

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano habla sobre su reciente cirugía estética. Foto: captura Instagram

No solo en el cuerpo: Ana Lucía revela su cirugía facial

La transformación de Ana Lucía no se limitó al cuerpo. Ante la inquietud de una seguidora sobre los vendajes en su rostro y la posibilidad de que haya sido un procedimiento doloroso, la intérprete de 'No te olvides de mí' respondió con naturalidad: "Chicas, no miento. No duele nada. Es una lipopapada", reveló.

La cantante también adelantó que más adelante compartirá otros detalles inéditos sobre lo que ella misma llamó su "tuneada". Por ahora, se encuentra enfocada en su recuperación y ha dejado abierta la posibilidad de regresar pronto a los escenarios. Incluso expresó su deseo de estar presente en el concierto que Corazón Serrano ofrecerá en Ecuador el próximo 21 de noviembre de 2025.

