La cantante Ana Lucía Urbina cantó junto a Antología en el aniversario 25 de la agrupación. | Foto: composición LR/Instagram

Ana Lucía Urbina protagonizó un incómodo momento durante su participación en el aniversario de Antología. La cantante peruana, junto a Corazón Serrano, se presentó como artista invitada en el concierto por los 25 años de la agrupación de cumbia andina en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima. Sin embargo, sorprendió a muchos espectadores al olvidarse de la letra de una canción en plena actuación en vivo.

La escena no pasó desapercibida en redes sociales, donde fue recibida con reacciones mixtas. Mientras que algunos criticaron la situación, otros mostraron su apoyo hacia Ana Lucía, quien terminó redimiéndose en el siguiente tema.

Ana Lucía Urbina protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Este momento fue captado en video y compartido en TikTok por Shany Carrión, quien no dudó en mencionar: "A cualquiera le puede pasar". De acuerdo con el registro, la canción cuya letra Ana Lucía Urbina olvidó es 'Vida ya no es vida', un tema de Corazón Serrano popularizado en la voz de Edwin Guerrero, fundador de la agrupación piurana y expareja de la artista.

En los comentarios del clip, los usuarios dejaron comentarios como: "Si eres cantante, tienes que saberte 100 canciones, si es posible", "A las mejores cantantes les pasa" y "Falta de respeto para Antología", dejando ver una reacción polarizada. Por otro lado, algunos internautas afirmaron que le había fallado el retorno, por lo que no entró a tiempo para interpretar su parte.

Antología celebra su 25 aniversario con concierto sold out

Más allá del momento protagonizado por Ana Lucía Urbina, Antología celebró su 25 aniversario con un concierto inolvidable que colmó cada rincón del anfiteatro del Parque de la Exposición el 27 de septiembre. La agrupación peruana, ícono de la cumbia andina, ofreció un espectáculo cargado de nostalgia, energía y gratitud, repasando sus mayores éxitos ante un público que coreó cada tema como si fuera propio.

La fiesta se volvió internacional con la presencia de invitados de lujo no solo de Perú, sino también de Argentina y México. Entre ellos figuraron Corazón Serrano, Agua Marina, Alex Lora, William Luna, Ráfaga, Pepe Alva y Pelo D'Ambrosio.