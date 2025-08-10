A través de TikTok se viralizó un vídeo registrado durante un concierto de la agrupación musical Corazón Serrano. En las imágenes, el animador informó que la cantante Ana Lucía Urbina presentó un inconveniente con su vestuario. Según precisó, la intérprete llevaba un traje distinto al habitual porque, durante el traslado al evento, su maleta con el uniforme y otras prendas cayó y se extravió.

“A propósito hay que contarle al público que quizá estén viendo que Ana Lucía está luce otro traje el día de hoy. Ha tenido un pequeño inconveniente: en el camino se le cayó la maleta con su uniforme. Esa maleta, con toda su ropa, se ha perdido”, precisó.

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano pierde su vestuario durante el traslado

A pesar de este imprevisto, Urbina decidió presentarse en el escenario. El animador resaltó que lo más importante es el talento que la intérprete ofrecía al público e invitó a los asistentes a aplaudirla, lo que generó una respuesta positiva.

“Ella ha querido subir al escenario de todas maneras y creo que lo más importante es el talento que le trae al público. Fuertes aplausos para Ana Lucía. Su talento y su belleza están aquí para deleitar a todos ustedes. Las disculpas correspondientes porque siempre la gente toma fotos, pregunta y vale recalcar que la maleta, algún día, aparecerá”, remarcó.

Finalmente, el presentador ofreció disculpas a la audiencia, señaló que muchas personas suelen tomar fotografías y realizar preguntas sobre la vestimenta y manifestó su confianza en que la maleta será recuperada.

Usuarios en redes sociales reaccionan al incidente de Ana Lucía Urbina

Ante ello, los usuarios en redes sociales comentaron el hecho y compartieron mensajes de apoyo. Se registraron expresiones como: "Lo más importante es su talento y su carisma, ella le da vida a Corazón Serrano", "Su hermosa voz es lo que resalta", "Esta mujer es una diosa, no necesita vestido para ser hermosa y talentosa", "Ana Lucía es la mejor y sobre todo, única", "Analu, no importa la vestimenta, lo que vale es tu honestidad, eres la mejor", entre otros.