HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Espectáculos

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

“Tus chistes son una mier..” dijo el músico Juancito Rivarola, quien le recriminó a Edwin Sierra por las constantes burlas sobre su aspecto físico en pleno programa de radio.

Cantante argentino Juancito Rivarola fue invitado al programa radial de Edwin Sierra. Foto: Composición LR/RadioQ/Instagram.
Cantante argentino Juancito Rivarola fue invitado al programa radial de Edwin Sierra. Foto: Composición LR/RadioQ/Instagram.

Edwin Sierra protagonizó un tenso momento con el cantante argentino Juancito Rivarola, del grupo Marilyn, quien lo enfrentó por las burlas que hizo sobre su físico durante el programa radial ‘Cumbia y risas’, lo que incomodó al intérprete de música villera.  

“Tus chistes no son de agrado, son una mier... boludo”, le reclamó furioso al locutor peruano tras finalizar la entrevista. El momento quedó registrado en video, donde se escucha a Sierra defenderse y afirmar que sus comentarios no tenían mala intención. Tras la discusión, el argentino abandonó el set radial y su representante se disculpó con el popular humorista.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Edwin Sierra responde tras ser acusado de invadir parque en Surco y lanza advertencia: "Tendrán que demostrarlo"

lr.pe

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlarse de su físico

“Te estoy diciendo que el programa es cómico”, se escucha decir a Edwin Sierra en el video, justificando sus bromas hacia el cantante argentino. “Pero estás todo el tiempo diciendo gordo, gordo, gordo”, le reclama, a lo que el locutor responde: “¿Pero tú eres flaco?,

Ante esto, el artista replicó muy molesto. “No, pero que tiene que ver. Vos tienes una cara de pelotudo enorme y yo no te digo nada. El problema es que me molesta que hables de mi físico. Yo sé que el programa no es mala onda, pero tus chistes para mí no son de mi agrado”, expuso.

Edwin Sierra, quien no aparece su imagen en la grabación y solo su voz, intenta calmar la situación asegurando que Rivarola se había molestado por gusto. Sin embargo, eso provoca aún más la indignación del cantante, quien decide abandonar el programa. “Estás equivocado amigo, que me vienes aquí a molestar boludo, este no sabe quién soy yo. No me busquen por gusto porque tus chistes son una mier… “, dijo antes de retirarse del set radial.  

PUEDES VER: Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

lr.pe

Representante del argentino le pide disculpas a Edwin Sierra

Tras abandonar el set, el representante del músico argentino se acercó a Edwin Sierra para expresarles sus disculpas por lo acontecido. “Tantos años que te conozco y sé la persona que eres, perdóname hermano”, le dijo, mientras desde afuera Juancito Rivarola le pedía que no se despidiera ni se disculpara.

El humorista le respondió con calma, asegurando que no pasaba nada, y ambos se dieron un fraternal abrazo. “Tranquilo, a tus ordenes siempre papá”, expresó el locutor.

En la caja de comentarios del video, muchos usuarios se mostraron divididos. Algunos respaldaron al artista argentino, mientras otros defendieron a Edwin Sierra. “Toda la razón con el argentino”, “Hay respeto por el argentino, pero también tiene que saber que el programa es cómico”, “Le sacaron en cara el humor chabacano que hace Edwin Sierra”, “Pero mal porque antes que llegues averiguas a dónde vas a ir y si no parece no vas”, fueron algunos de los mensajes.

Notas relacionadas
Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate confiesa que exigió S/15.000 y lujosa camioneta a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad con su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Milena Zárate confiesa que pudo haber matado a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad: “Empecé a ahorcarlo”

Milena Zárate confiesa que pudo haber matado a Edwin Sierra tras descubrir infidelidad: “Empecé a ahorcarlo”

LEER MÁS
Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

Mánager de Son del Duke expone a exintegrantes que renunciaron a la agrupación: "Es mejor decir que me voy porque tengo un nuevo proyecto"

LEER MÁS
Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer y admite atravesar un momento complicado: "Me bajonea bastante"

Anahí de Cárdenas retoma tratamiento preventivo contra el cáncer y admite atravesar un momento complicado: "Me bajonea bastante"

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

Dina Páucar presenta a sus talentosos hijos y revela que todos son profesionales, pero quieren dedicarse a la música

LEER MÁS
Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

Presunto cura le pide una selfie a Maju Mantilla en pleno velorio de su madre y ‘Peluchín’ estalla: “¿Cómo le va a pedir eso?”

LEER MÁS
Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Espectáculos

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

Muere Floyd Roger Myers Jr., actor del ‘Príncipe del rap’, a los 42 años: interpretó a Will Smith cuando era niño

Dueño de Corazón Serrano recuerda como fichó a Cielo Fernández cuando cantaba en 'Son del Duke': "Es una voz diferente"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025