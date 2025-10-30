Edwin Sierra protagonizó un tenso momento con el cantante argentino Juancito Rivarola, del grupo Marilyn, quien lo enfrentó por las burlas que hizo sobre su físico durante el programa radial ‘Cumbia y risas’, lo que incomodó al intérprete de música villera.

“Tus chistes no son de agrado, son una mier... boludo”, le reclamó furioso al locutor peruano tras finalizar la entrevista. El momento quedó registrado en video, donde se escucha a Sierra defenderse y afirmar que sus comentarios no tenían mala intención. Tras la discusión, el argentino abandonó el set radial y su representante se disculpó con el popular humorista.

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlarse de su físico

“Te estoy diciendo que el programa es cómico”, se escucha decir a Edwin Sierra en el video, justificando sus bromas hacia el cantante argentino. “Pero estás todo el tiempo diciendo gordo, gordo, gordo”, le reclama, a lo que el locutor responde: “¿Pero tú eres flaco?,

Ante esto, el artista replicó muy molesto. “No, pero que tiene que ver. Vos tienes una cara de pelotudo enorme y yo no te digo nada. El problema es que me molesta que hables de mi físico. Yo sé que el programa no es mala onda, pero tus chistes para mí no son de mi agrado”, expuso.

Edwin Sierra, quien no aparece su imagen en la grabación y solo su voz, intenta calmar la situación asegurando que Rivarola se había molestado por gusto. Sin embargo, eso provoca aún más la indignación del cantante, quien decide abandonar el programa. “Estás equivocado amigo, que me vienes aquí a molestar boludo, este no sabe quién soy yo. No me busquen por gusto porque tus chistes son una mier… “, dijo antes de retirarse del set radial.

Representante del argentino le pide disculpas a Edwin Sierra

Tras abandonar el set, el representante del músico argentino se acercó a Edwin Sierra para expresarles sus disculpas por lo acontecido. “Tantos años que te conozco y sé la persona que eres, perdóname hermano”, le dijo, mientras desde afuera Juancito Rivarola le pedía que no se despidiera ni se disculpara.

El humorista le respondió con calma, asegurando que no pasaba nada, y ambos se dieron un fraternal abrazo. “Tranquilo, a tus ordenes siempre papá”, expresó el locutor.

En la caja de comentarios del video, muchos usuarios se mostraron divididos. Algunos respaldaron al artista argentino, mientras otros defendieron a Edwin Sierra. “Toda la razón con el argentino”, “Hay respeto por el argentino, pero también tiene que saber que el programa es cómico”, “Le sacaron en cara el humor chabacano que hace Edwin Sierra”, “Pero mal porque antes que llegues averiguas a dónde vas a ir y si no parece no vas”, fueron algunos de los mensajes.