Ana Lucía Urbina, de Corazón Serrano, se sometió a cirugía estética y cuenta su proceso: "Drenajes linfáticos"

Ana Lucía Urbina cuenta con 29 años y es una de las cantantes de Corazón Serrano más populares. Foto: Composición LR/Instagram.

Ana Lucía Urbina reapareció en redes sociales tras someterse a una cirugía estética, motivo por el cual estuvo ausente de las presentaciones de Corazón Serrano en las últimas semanas. La exnovia del fundador del grupo de cumbia, Edwin Guerrero, mostró en un breve video su nueva figura, aunque no precisó qué tipo de retoque se hizo. Sin embargo, por las imágenes que compartió, se especula que fue una liposucción.

“Cuando llegan tus drenajes linfáticos (masajes para reducir la hinchazón) postoperatorio”, escribió la cantante en la descripción de su video en TikTok, donde mostró parte de su proceso de recuperación. En las imágenes se la ve sentada en una camilla con el abdomen fajado, mientras dos doctoras la ayudan a ponerse de pie. En su publicación etiquetó el nombre de la cirujana responsable de la intervención.

Ana Lucía Urbina reaparece con nueva figura tras cirugía estética

Hace una semana, Ana Lucía Urbina confirmó que se ausentaría momentáneamente de Corazón Serrano para someterse a una cirugía estética. Durante su recuperación, la cantante contó con el apoyo de su hermana y madre, a quienes muestra en sus recientes videos que compartió en redes sociales.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al ver la nueva figura de la vocalista de 29 años y expresaron su emoción por su pronta vuelta a los escenarios. “Estás muy hermosa, Ana Lucía. Te extrañamos en los escenarios”, “Estarás mucho más linda”, “Esperamos con ansias verte cantar pronto”, fueron algunos de los mensajes que recibió la intérprete de ‘No te preocupes por mí’.

Hasta el momento, no hay una fecha exacta para el retorno de Ana Lucía Urbina a Corazón Serrano. Sin embargo, se espera que en los próximos días la propia cantante lo anuncie a través de sus redes.

¿Qué retoques estéticos se ha hecho Ana Lucía Urbina, de Corazón Serrano?

Este último retoque estético no fue el primero para Ana Lucía Urbina. Durante una transmisión en vivo por TikTok, la vocalista de Corazón Serrano confesó que gran parte de su rostro ha pasado por el quirófano.

“Yo siempre me he sentido hermosa, solo que me hice mis arreglos. Me gusta y nunca lo he negado. Me echo la nariz, los cachetes y la papada”, aseguró una de las cantantes del grupo piurano de cumbia.