Espectáculos

Alejandra Baigorria se defiende de las críticas tras confesar que desea su serie biográfica: "Es mi inversión"

'Ale' aseguró que su proyecto de producir su propia serie biográfica continúa en pie, pese a los cuestionamientos. Además, sostuvo que se trataría de su camino hacia el éxito empresarial . 

Alejandra Baigorria responde a críticas por serie biográfica. Foto: Composición LR/América
Luego de los cuestionamientos que generó tras anunciar que desea producir su propia serie biográfica para plataformas como Netflix, la empresaria Alejandra Baigorria salió al frente para defenderse de las críticas. Por medio de una entrevista para Más Espectáculos reafirmó la intención de querer contar pasajes desconocidos de su vida, y cómo fue su arduo camino hacia el éxito como empresaria.

La popular 'Gringa de Gamarra' señaló que es consiente de los malos y buenos comentarios que se desataron luego de conocerse su iniciativa, sin embargo, puso paños fríos al asunto indicando que el proyecto es su inversión propia. Además, solo se concentra en aquellas personas a las que podría interesarles.

"He recibido críticas como 'a quién le va a interesar la vida y esto'. (...) Si le interesa a tres personas, bueno ya tengo tres personas, después qué importa, es mi inversión, es mi tema", aseguró.

Para 'Ale' realizar su propia serie sería una gran oportunidad para contarle a las personas los desafíos poco conocidos que le tocó vivir para crecer empresarialmente, sobre todo, sus comienzos en el competitivo rubro. "Cuando digo que no están preparados no es por creerme, sino es porque hay cosas fuertes que realmente hay gente que no entendería", señaló.

La empresaria defendió sus ganas de querer emprender dicho proyecto audiovisual sobre su vida e indicó que no habrían inconvenientes que le impedirían poder realizarlo. De esa manera, Baigorria reafirmó su decisión de producir su serie biográfica. Cabe indicar, que ya cuenta con un libro de autoayuda escrito por su autoría.

"En algún momento sí, o sea, si escribí un libro y fui criticada y vendí 8 mil ejemplares, por qué no podría hacerlo (la serie). Es algo que estoy pensando, un proyecto donde contaría cómo crecí empresarialmente, todo lo que sufrí", sostuvo.

