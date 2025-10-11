Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una operación estética. Según se especula, la cantante habría optado por una liposucción, aprovechando un tiempo libre para realizarse un cambio físico personal. Cabe mencionar que, en mayo, la cantante mencionó que se realizaría este tipo de intervención por decisión propia.

Ana Lucía Urbina se somete a liposucción y dedica mensaje a su hermana

En sus historias de Instagram, la cantante Ana Lucía compartió un video donde se le ve recostada en una camilla, en plena etapa de recuperación. Lo que más conmovió a sus seguidores fue la presencia de su hermana, Ana Claudia Urbina, quien no solo la acompaña, sino que incluso le da de comer, demostrando un vínculo de apoyo incondicional.

La artista no dudó en expresar su gratitud con un mensaje emotivo: "Yo sé que puedo sola, pero mi hermana me ha salvado un millón de veces. Te amo, hermana". La publicación de Instagram tocó el corazón de sus fans, quienes aplaudieron el cariño entre ambas y le enviaron mensajes de pronta recuperación y ánimo en esta nueva etapa.

En mayo, Ana Lucía Urbina, integrante de Corazón Serrano, reveló abiertamente que se sometió a varios retoques faciales con el objetivo de realzar su imagen. En aquella ocasión, la cantante también anunció que tenía en mente realizarse dicha liposucción. "No digo nada porque me voy a hacer la lipo este año, así que no me estén molestando. Me la hago porque yo quiero y mi cuerpo es mi decisión", respondió a seguidores.

¿A qué se dedica la hermana gemela de Ana Lucía Urbina?

Ana Claudia Urbina es la hermana gemela de Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano. Al igual que su hermana, Ana Claudia también tiene una carrera en la música, destacándose como vocalista en agrupaciones como 'El encanto de corazón', 'Puro sentimiento' y, en sus inicios, también formó parte de Corazón Serrano.

Además de su talento como cantante, incursionó en la televisión como conductora y demostró un fuerte vínculo familiar con Ana Lucía, acompañándola incluso en momentos muy delicados, como la polémica con el dueño de Corazón Serrano, Edwin Guerrero.