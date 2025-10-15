HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
Espectáculos

Periodista argentino asegura que Milett Figueroa y Marcelo Tinelli fingen su romance por un contrato mediático: ''No se aguantan más''

El periodista argentino afirmó en el programa ‘Magaly TV: la firme’ que el romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha llegado a su fin, y que ambos deben grabar la segunda temporada del reality show ‘Los Tinelli’.

Periodista argentino habló sobre la relación actual entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli.
Periodista argentino habló sobre la relación actual entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. | Foto: composición LR/Pronto.com/Revista Paparazzi

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha estado en boca de todos, luego de que diversos medios argentinos aseguraran el fin de su romance. Por ello, durante el programa ‘Magaly TV: la firme’, el periodista Sebastián Perelló Tiffenberg brindó detalles sobre cómo se maneja el controvertido vínculo amoroso entre ambos personajes.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: el contrato que los ataría con Amazon Prime, según periodista

Según las declaraciones del periodista argentino, la relación entre Tinelli y Milett ya no tendría futuro. Además, el aparente romance que aún mantienen respondería a fines contractuales, y frente a cámaras ya no pueden sostener la mentira de seguir aparentando una relación.

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen enamorados en Cusco, y argentino no descarta boda más adelante

''La información que me llega desde Amazon es que esta relación ya está terminada, es cartón pintado. Ellos no están juntos, volvieron por la serie porque se iban a separar ahí. No se aguantan más, ni Tinelli la aguanta a Milett, ni Milett lo aguanta a Tinelli'', afirmó.

Paralelamente, sostuvo que la actitud del argentino deja mucho que desear, a pesar de ser el conductor más importante de Argentina en los últimos 30 años. En ese sentido, tanto Marcelo Tinelli como Milett Figueroa no pueden romper el contrato que los vincula con Amazon, ya que hacerlo podría perjudicarlos económicamente. Por esta razón, deben grabar la segunda temporada del reality show ‘Los Tinelli’.

PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

''Tinelli se está comportando como un exchico reality. No pueden sostener más esta mentira. Todo lo paga Amazon, los vuelos y les dijo: '¿Ustedes están separados? Tienen que terminar y cumplir el contrato. Tienen que volver a juntarse, terminar de grabar la serie y después hagan lo que quieran'', añadió.

La evidente ruptura que desencadenó la mala relación entre ambos

La discusión entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, ocurrida antes de la realización de los premios Martín Fierro, fue lo que colmó la paciencia y marcó el inicio del fin de la relación. Asimismo, el periodista argentino recalcó que la modelo peruana no logró tener grandes oportunidades laborales en Argentina y tuvo varios conflictos con productoras de belleza, por lo que, según su versión, esperaba encontrar mejores opciones profesionales a costa del reconocido conductor de televisión.

“Ella tiene mucho que perder. Además, en los lugares o con las personas con quienes ha trabajado, no ha dejado una buena impresión. Hoy, mi compañera Carolina Molinari —mientras hacíamos un programa— recibió un mensaje de una reconocida maquilladora argentina (quien prefirió mantener el anonimato), que en algún momento trabajó con Milett. Contó que quisieron volver a contratarla, pero finalmente desistieron porque estaban cansados de sus constantes exigencias, pedidos particulares y malos tratos. Y eso no es algo nuevo. Realmente, ha tenido conflictos con peluquerías y productoras de belleza, y solía llegar hasta dos horas tarde a sus citaciones”, sentenció con firmeza.

