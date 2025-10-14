La visita de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli a Perú ha generado gran atención mediática. El 12 de octubre, aterrizaron en Cusco, donde se mostraron más juntos que nunca. La pareja, que mantiene una relación desde hace dos años, llegó al país en medio de especulaciones sobre una posible boda y aprovechó su estadía para recorrer lugares emblemáticos como el Valle Sagrado y Machu Picchu, mientras graban la segunda temporada de 'Los Tinelli' junto a la familia del famoso conductor argentino.

Durante su visita, ambos fueron recibidos en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete por una comparsa y el empresario no dudó en integrarse a una danza típica del huayno, gesto que fue difundido en televisión nacional. Las imágenes muestran a Milett y Tinelli bailando con entusiasmo, rodeados de músicos y pobladores cusqueños.

Milett y Tinelli causan furor en Cusco

Uno de los momentos más comentados de la visita de Milett y Tinelli fue el baile que protagonizó el showman argentino en las afueras del aeropuerto al ritmo de un huayno. Por su parte, la modelo peruana optó por permanecer en el interior del auto que los llevaría a su próxima parada. Sin embargo, más adelante se tomaron fotos con sus fans y compartieron un cariñoso beso que encendió la emoción en el lugar.

"Estoy feliz y contento acá. Pensé que me chocaría la altura, pero estoy perfecto", declaró Marcelo a la prensa local. Aunque no revelaron el detalle de su itinerario completo, el productor confirmó que irían al corazón del Valle Sagrado. "Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu", detalló, según compartió Infobae.

Marcelo Tinelli no descarta boda con Milett Figueroa más adelante

Sin embargo, otra sorpresa vino más adelante, cuando Marcelo Tinelli los rumores de boda con Milett Figueroa en Perú. En ese sentido, el argentino declaró: "Sería lindo en Machu Picchu. No está contemplado en este momento, pero por qué no una boda el día de mañana", dejando en claro que, si bien no es un proyecto en manos, podría pasar en el futuro.

Tras superar un breve malentendido luego de que Tinelli confirmara su ruptura con Milett para posteriormente retractarse, la pareja se ha lucido más enamorada que nunc, haciendo caso omiso a las críticas y las voces que ponen en duda su amor. Entre ellos, figuran personalidades de la prensa argentina y Magaly Medina, quienes afirman que ellos actualmente estarían buscando facturar.