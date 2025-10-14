La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo. Esta vez, el presentador argentino sorprendió al publicar un mensaje profundamente romántico dirigido a la modelo peruana, pero lo que parecía ser una declaración de amor eterna fue modificada en cuestión de horas, dejando a sus seguidores con más preguntas que certezas.

El hecho ocurrió el lunes 13 de octubre, cuando Tinelli compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram, en las que se le ve junto a Milett abrazado y besándola. La publicación, que rápidamente generó miles de reacciones, incluía un extenso texto con palabras emotivas que denotaban una fuerte conexión sentimental entre ambos. Sin embargo, la edición posterior del mensaje cambió por completo el tono del post, provocando múltiples comentarios en redes sociales.

TE RECOMENDAMOS ¿ESTÁ KEIKO FUJIMORI DESTINADA A SER PRESIDENTA? SU CARTA ASTRAL TIENE LA RESPUESTA | ASTROMOOD

El amoroso mensaje de Marcelo Tinelli para Milett Figueroa

En la publicación original, Marcelo Tinelli, de 63 años, expresó sentimientos profundos hacia Milett Figueroa, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. El texto, que acompañaba una sesión de fotos íntima, le juraba amor eterno a la modelo peruana y exchica reality de 'Esto es guerra'.

Marcelo Tinelli dedica mensaje a Milett. Foto: Instarándula

“Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera. Te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera, te voy a amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida”, se leía en la publicación compartida en Instagram,

Las palabras conmovieron a los seguidores de ambos, quienes inundaron la sección de comentarios con mensajes positivos y felicitaciones. Muchos resaltaron la solidez de la relación entre Milett y Tinelli, asegurando que se les veía más unidos que nunca. El post también generó revuelo entre los medios argentinos y peruanos, quienes resaltaron la intensidad de las palabras usadas por el conductor.

Marcelo Tinelli editó mensaje y ya no le dice a Milett "te amaré por siempre"

Horas después de la publicación inicial, los seguidores notaron que Marcelo Tinelli había modificado el texto de su post. El apasionado mensaje fue reemplazado por uno mucho más breve y sin el mismo tono emocional. “Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito. Te amo siempre. Y de paso hacer esta sesión de fotos con el genio de Javier Valencia", expresó.

Post editado de Tinelli. Foto: Instarándula.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Este cambio generó una ola de especulaciones en redes sociales. Algunos usuarios se mostraron desconcertados por la edición, mientras otros bromearon diciendo que el mensaje original parecía haber sido escrito por una inteligencia artificial. También surgieron dudas sobre si el conductor argentino había actuado por impulso o si el texto era demasiado “perfecto” para ser espontáneo.