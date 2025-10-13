HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, pero siguen juntos solo por contrato, según prensa argentina: "Él está harto"

"Marcelo Tinelli tiene que forzar todo esto por plata", revelaron periodistas argentinos, asegurando que el argentino solo continúa su romance con Milett Figueroa por un jugoso contrato firmado con Amazon Prime, franquicia que produce el reality 'Los Tinelli'.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo estarían fingiendo su relación, según medios argentinos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli solo estarían fingiendo su relación, según medios argentinos. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Diversos periodistas del espectáculo en Argentina vienen especulando sobre una presunta ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. A pesar de que ambos aún aparecen como pareja ante el ojo público, varios medios aseguran que continúan unidos únicamente por un compromiso contractual con Amazon Prime, plataforma que produce el reality familiar 'Los Tinelli'. Este programa tiene como protagonistas al conductor argentino y sus hijas, además de la modelo peruana y parte de su entorno, lo que explicaría la continuidad de su vínculo ante cámaras, pese al supuesto distanciamiento personal.

La controversia se intensificó hace poco, cuando Milett rompió el silencio en una entrevista con Ric La Torre para el programa 'La noche habla'. En dicha conversación, la modelo peruana abordó por primera vez los rumores de separación y fue consultada sobre la posibilidad de una infidelidad. Este testimonio se dio poco después de que el propio Tinelli declarara públicamente, el 23 de septiembre, que su relación con Figueroa había terminado. Sin embargo, en una confusa contradicción, el conductor argentino volvió a manifestar días después que seguían juntos y que todo estaba en orden, alimentando aún más las dudas sobre la veracidad de su vínculo actual.

PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: 'No pongas palabras en mi boca'

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron? La dura opinión de la prensa argentina

Los rumores sobre el fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han cobrado fuerza en medios argentinos, donde reconocidos periodistas del espectáculo han asegurado, con contundencia, que la pareja está completamente separada. “Insistimos con lo mismo. Ellos están separados, no están juntos”, afirmaron en programas de televisión, dando por terminada la historia de amor entre el conductor y la modelo peruana.

Según estas versiones, ambos continúan compartiendo espacios únicamente por exigencias contractuales con Amazon Prime, la plataforma que produce el reality 'Los Tinelli', donde las cámaras aún los muestran como una pareja sólida. Además, los periodistas revelaron que la producción del reality habría solicitado explícitamente que Milett y Tinelli continúen grabando juntos, ya que existen compromisos previos, como escenas programadas en Perú, que son clave para la narrativa del programa.

“(La plataforma) les exigió, les pidió que, por favor, vuelvan a grabar juntos porque tenían un montón de cuestiones programadas”, señalaron. También indicaron que la relación está totalmente rota y que, una vez terminado el rodaje, cada uno tomará rumbos distintos: “Esta relación se va una para Perú y el otro para Argentina. No lo pueden sostener más”.

Incluso, se afirmó que Tinelli estaría emocionalmente afectado por la situación. “Marcelo está harto de Milett. Está deprimido porque tiene que forzar toda esta situación que no aguanta más. (Tiene que aguantar) por plata”, sentenciaron en una de las declaraciones más fuertes sobre el caso.

