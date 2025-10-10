Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron al Perú para las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’. Por esa razón, la pareja fue abordada por la prensa, y al presentador argentino le preguntaron si tenía planes concretos de casarse con la modelo, pese a que semanas atrás había anunciado su breve separación.

Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la fría respuesta que dio el conductor, quien estaba acompañado de la peruana. “Estamos muy bien así como estamos, y seguramente estando bien día a día los planes van a venir solos”, declaró con semblante serio el extranjero de 65 años ante los medios nacionales.

Marcelo Tinelli se retracta sobre su respuesta acerca de casarse con Milett Figueroa

Luego de notar que su primera declaración no fue la más acertada, Marcelo Tinelli se mostró más sensible cuando le volvieron a preguntar si se volvería a casar, estando Milett Figueroa a su costado escuchando atentamente mientras respondía las consultas de la prensa.

“¿Pero tú te volverías a casar más adelante?”, le consultaron al conductor argentino, a lo que respondió. “Yo no cierro ninguna puerta a nada nunca en la vida. (En cualquier momento nos puedes sorprender quizás con la pedida) Sí, totalmente", respondió con una sonrisa.

Marcelo Tinelli revela sus planes de convivencia con Milett Figueroa

La prensa también le preguntó a Marcelo Tinelli si, tras más de dos años de relación con Milett Figueroa, tenía planes de convivir con ella. El presentador señaló que la situación era algo complicada, ya que él vive con sus hijos y ella con su hermana, aunque aclaró que han vivido juntos algunos días.

"Hemos convivido. Bueno, no conviviendo todos los días. Ella tiene su hermana allá viviendo con ella también, trabajando allá. Yo tengo a mis hijos, también, entonces, algunos días convivimos, otros días no, es así", compartió.