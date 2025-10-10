HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada
Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada     
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina
Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     Hermanos Quiroga se encuentran estables tras ataque en concierto de Agua Marina     
Espectáculos

Marcelo Tinelli sorprende con su fría respuesta sobre casarse con Milett Figueroa, quien estaba a su lado: “Los planes van a venir solos”

La modelo peruana Milett Figueroa escuchó las frías declaraciones que dio Marcelo Tinelli sobre un posible matrimonio entre ambos.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llegaron al Perú para las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’. Por esa razón, la pareja fue abordada por la prensa, y al presentador argentino le preguntaron si tenía planes concretos de casarse con la modelo, pese a que semanas atrás había anunciado su breve separación.

Sin embargo, lo que nadie esperaba fue la fría respuesta que dio el conductor, quien estaba acompañado de la peruana. “Estamos muy bien así como estamos, y seguramente estando bien día a día los planes van a venir solos”, declaró con semblante serio el extranjero de 65 años ante los medios nacionales.

TE RECOMENDAMOS

¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

lr.pe

Marcelo Tinelli se retracta sobre su respuesta acerca de casarse con Milett Figueroa

Luego de notar que su primera declaración no fue la más acertada, Marcelo Tinelli se mostró más sensible cuando le volvieron a preguntar si se volvería a casar, estando Milett Figueroa a su costado escuchando atentamente mientras respondía las consultas de la prensa.

“¿Pero tú te volverías a casar más adelante?”, le consultaron al conductor argentino, a lo que respondió. “Yo no cierro ninguna puerta a nada nunca en la vida. (En cualquier momento nos puedes sorprender quizás con la pedida) Sí, totalmente", respondió con una sonrisa.

PUEDES VER: Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

lr.pe

Marcelo Tinelli revela sus planes de convivencia con Milett Figueroa

La prensa también le preguntó a Marcelo Tinelli si, tras más de dos años de relación con Milett Figueroa, tenía planes de convivir con ella. El presentador señaló que la situación era algo complicada, ya que él vive con sus hijos y ella con su hermana, aunque aclaró que han vivido juntos algunos días.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"Hemos convivido. Bueno, no conviviendo todos los días. Ella tiene su hermana allá viviendo con ella también, trabajando allá. Yo tengo a mis hijos, también, entonces, algunos días convivimos, otros días no, es así", compartió.

Notas relacionadas
Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

Milett Figueroa enfrenta a reportero de Magaly Medina por cuestionar su romance con Marcelo Tinelli: "No pongas palabras en mi boca"

LEER MÁS
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

LEER MÁS
Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

Maju Mantilla se pronuncia tras exponerse que dejó la casa donde vivía con Gustavo Salcedo: “No permitiré que me siga dañando”

LEER MÁS
Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

Rebeca Escribens se indigna tras exponerse graves denuncias del presidente José Jerí: "Dios, apiádate de nosotros, los peruanos"

LEER MÁS
Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

LEER MÁS
Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

Abogado de Gustavo Salcedo revela que Maju Mantilla dejó su casa tras escándalo por presunta infidelidad: "Se acordó que él se quede con sus hijos"

LEER MÁS
¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

LEER MÁS
Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

Gustavo Salcedo expone el lugar privado donde Maju Mantilla y su exproductor se habrían encontrado: "Sitio medio escondido"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Espectáculos

¿Quiénes son los Hermanos Quiroga y qué rol cumplen dentro de Agua Marina?

¿Cómo votar en Yo Soy 2025 EN VIVO? Guía paso a paso para apoyar a tu imitador favorito

Flavia Laos confiesa que le detectaron delicada enfermedad que no tiene cura: "Mi cuerpo habló por sí solo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025