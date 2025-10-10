Marcelo Tinelli está en Lima desde hace unos días y llegó en compañía de Milett Figueroa. El presentador argentino y la modelo peruana grabarán parte del reality 'Los Tinelli' en Perú y aprovecharon para dar una conferencia de prensa de lo que será la segunda entrega de la producción de Amazon Prime. Tras la presentación, la exchica reality se dio un tiempo para contestar a diversos reporteros y tuvo un enfrentamiento con un hombre de prensa de Magaly Medina.

El reportero de 'Magaly TV, la firme' cuestionó directamente a Figueroa por continuar con su relación con Tinelli, ya que, según contó, en el pasado, ella había confesado que su romance era solo para "facturar". Esto dejó sorprendido al argentino de 65 años, quien miró atónito a su pareja, mientras ella negaba rotundamente los dichos del periodista.

Milett Figueroa se defiende por críticas de su romance con Marcelo Tinelli

En una rueda de prensa, Milett Figueroa se presentó con Marcelo Tinelli ante los periodistas peruanos, sin embargo, no se esperó que un hombre de prensa de Magaly Medina le recordara que, en algún momento, ella le había asegurado que su amor por el argentino solo era "para facturar". La modelo peruana se mostró desconcertada ante los dichos del reportero y no dudó en encararlo fuertemente.

"Yo no dije eso, no te dije eso. No pongas palabras en mi boca, yo te respeto mucho", expresó Milett en un primer momento, para luego afirmar que sí existió una conversación con el reportero de 'Magaly Tv, la firme' y reveló exactamente lo que le dijo en aquella oportunidad.

"Lo que te dije es que estoy muy feliz de evolucionar como empresa, con mi emprendimiento (...) esta empresa que viene con fuerza. Es de productos naturales que le da trabajo a más peruanos y eso es lo importante. El amor se vive con amor y el trabajo es otra cosa. No pongas palabras en mi boca porque te respeto mucho, gracias", sentenció la actriz peruana de 33 años.