Espectáculos

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Marcelo Tinelli sorprendió al dar detalles sobre por qué tomó la radical decisión de terminar con la peruana Milett Figueroa y luego retomar la relación.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de dos años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.

Marcelo Tinelli confirmó recientemente su reconciliación con Milett Figueroa, luego de haber anunciado su inesperada ruptura hace poco más de una semana en su podcast. Por esa razón, el presentador argentino fue abordado por las cámaras de ‘Teleshow’ donde explicó los motivos de su radical decisión.

El conductor calificó el distanciamiento como una “turbulencia pasajera”, señalando que se trató de problemas que atraviesan todas las parejas en algún momento. “No tenía nada que ver con lo personal”, sostuvo con calma el conductor de televisión de 65 años,

PUEDES VER: Milett Figueroa sorprende al revelar detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja fuerte mensaje: “No hay vuelta atrás”

lr.pe

Marcelo Tinelli explica por qué terminó momentáneamente con Milett Figueroa

Según explicó Marcelo Tinelli, todo se debió a un impulso momentáneo que describió como algo común en una relación. “Hubo unos nubarrones en esos días. Ni nada más ni nada menos como todas las parejas. Fue un impulso mío en base a decir algo en lo laboral que no tenía nada que ver en lo personal”, señaló el argentino.

Además, asumió toda la responsabilidad por el embrollo que generó su breve ruptura, lo que lo llevó a pedir disculpas a la modelo peruana de 33 años. “Por eso después le pedí disculpas, porque era algo podríamos haber charlado un poco”, reconoció en tono autocritico.  

PUEDES VER: Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su error: “Me sentí afectado”

lr.pe

Marcelo Tinelli revela que continua su relación con Milett Figueroa

Durante su entrevista con ‘Teleshow’, Marcelo Tinelli confirmó que mantiene su relación sentimental con Milett Figueroa, pese a que días atrás había anunciado su ruptura e incluso la peruana llegó a decir que el argentino ya era un capítulo cerrado en su vida. “Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo”, sostuvo el presentador.

Además, en el más reciente episodio de su podcast ‘Estamos de paso’ la histórica figura de la televisión argentina ya había anunciado su reconciliación con la modelo, con quien lleva más de dos años de relación. “¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio”, contó en su espacio de YouTube.

