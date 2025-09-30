HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

La conductora Magaly Medina se conectó en vivo con un medio de Argentina para hablar de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, sin imaginar lo que le dirían sobre la modelo peruana.

Magaly Medina se conectó en vivo con 'Sálvese quien pueda'.
Magaly Medina se conectó en vivo con 'Sálvese quien pueda'. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok/showpeoficial_

Magaly Medina protagonizó un tenso intercambio durante su participación en el programa argentino 'Sálvese quien pueda' ('SQP'), donde fue invitada para comentar la polémica ruptura —luego desmentida— entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La periodista peruana se conectó en vivo desde Lima, en medio del revuelo mediático que generó el anuncio del conductor argentino, y no tardó en enfrentarse a uno de los panelistas del espacio, quien lanzó una afirmación que incomodó a la conductora de 'Magaly TV, la firme'.

Sin rodeos, el comentarista aseguró que muchos argentinos estaban conociendo a Magaly gracias a Milett, insinuando que su notoriedad en el país vecino se debía a la mediática modelo. La respuesta de la 'Urraca' fue inmediata y contundente: defendió su trayectoria de más de dos décadas en la televisión peruana y dejó claro que no necesita colgarse de nadie para hacerse conocida.

PUEDES VER: Magaly Medina minimiza la carrera de Milett Figueroa y asegura que no tiene trabajo en Perú: "Fue un fracaso y la devolvieron a Argentina"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida en su país gracias a Milett Figueroa

Todo se desató cuando Magaly Medina interrumpió la conversación en 'Sálvese quien pueda' para pedirle al panelista Fede Popgold que repitiera una frase que había lanzado mientras ella hablaba de Milett Figueroa. "¿Cómo dices?", preguntó con tono firme. El influencer no dudó en reafirmar su comentario: "Que con talento o sin talento de Milett, mucha gente en Argentina te está conociendo gracias a ella". La frase cayó como un baldazo de agua fría en plena transmisión, y aunque por un instante la periodista peruana quedó en silencio, no tardó en recuperar la compostura para responder con contundencia.

"Pero yo no quiero hacerme conocida en la Argentina, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado", declaró. Popgold insistió en que, al estar conectada con el programa, ya estaba ganando notoriedad en su país. Pero Magaly no cedió terreno y defendió su trayectoria en su país natal con firmeza: "Yo he tenido participaciones en la televisión española y para mí el Perú es mi chacra, el Perú es mi casa. Esto es aquí. Para mí es el Perú nada más, no Argentina. No pretendo ir para allá. A diferencia de Milett, yo no necesito tener fama allá. Yo la tengo acá y me conformo con eso hace 27 años".

Ante esa postura, otros integrantes del programa respaldaron sus palabras: "Es verdad, porque nosotros la llamamos. Y te va muy bien, Magaly. Tienes un programón y eres muy famosa en Perú".

