Milett Figueroa y Marcelo Tinelli finalmente arribaron al Perú este miércoles 8 de octubre para realizar parte de las grabaciones del famoso reality ‘Los Tinelli’, segunda temporada. Fue el mismo presentador argentino quien lo confirmó al compartir una foto junto a la modelo peruana, en la que ambos lucen muy cariñosos en un hotel de San Isidro. Es la primera aparición pública de los dos tras su breve ruptura, semanas atrás.

“Mi suspiro limeño, Milett”, fue la frase que le dedicó Marcelo a la exchica reality, quien aparece sonriente y recostada sobre él. Este jueves, ambos ofrecerán una conferencia de prensa junto al equipo de producción, en la que también estará presente Doña Martha, madre de Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían compartiendo el mismo cuarto. Foto: Instagram.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían hospedados en el mismo cuarto, según Instarándula

Según Samuel Suárez, fundador de la página Instarándula, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían compartiendo la misma habitación en un conocido hotel en San Isidro. “Según mis ratujas trabajadoras del country, se están hospedando en la misma habitación. ¿Alguien se acuerda que habían terminado?”, compartió el periodista.

Por su parte, el programa ‘Amor y fuego’ habló con Doña Martha, madre de Milett, quien se mostró muy contenta por el regreso de su hija al Perú, aunque evitó dar detalles sobre el itinerario de la pareja durante su estadía en Lima “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, señaló.

¿Por qué terminaron brevemente Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Semanas atrás, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en vivo durante su programa en YouTube el fin de su relación con Milett Figueroa. La peruana dio declaraciones y aseguró que el presentador argentino ya “es un capítulo cerrado en su vida”.

Sin embargo, días después, generó sorpresa que, durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, la misma Milett confirme que no estaba separada de Marcelo y que todo se trató de una discusión de pareja, y que todo estaba solucionado. El mismo presentador ratificó lo dicho por la peruana, afirmando que todo estaba bien entre los dos.