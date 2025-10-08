Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula
Tras su polémica y breve ruptura, la pareja conformada por Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Perú para lo que será las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’.
- ¿Quién es Antonella Martorell, la joven que fue ampayada ingresando al departamento de Edison Flores?
- Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli finalmente arribaron al Perú este miércoles 8 de octubre para realizar parte de las grabaciones del famoso reality ‘Los Tinelli’, segunda temporada. Fue el mismo presentador argentino quien lo confirmó al compartir una foto junto a la modelo peruana, en la que ambos lucen muy cariñosos en un hotel de San Isidro. Es la primera aparición pública de los dos tras su breve ruptura, semanas atrás.
“Mi suspiro limeño, Milett”, fue la frase que le dedicó Marcelo a la exchica reality, quien aparece sonriente y recostada sobre él. Este jueves, ambos ofrecerán una conferencia de prensa junto al equipo de producción, en la que también estará presente Doña Martha, madre de Figueroa.
TE RECOMENDAMOS
MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían compartiendo el mismo cuarto. Foto: Instagram.
PUEDES VER: Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían hospedados en el mismo cuarto, según Instarándula
Según Samuel Suárez, fundador de la página Instarándula, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían compartiendo la misma habitación en un conocido hotel en San Isidro. “Según mis ratujas trabajadoras del country, se están hospedando en la misma habitación. ¿Alguien se acuerda que habían terminado?”, compartió el periodista.
Por su parte, el programa ‘Amor y fuego’ habló con Doña Martha, madre de Milett, quien se mostró muy contenta por el regreso de su hija al Perú, aunque evitó dar detalles sobre el itinerario de la pareja durante su estadía en Lima “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, señaló.
PUEDES VER: Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”
¿Por qué terminaron brevemente Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?
Semanas atrás, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en vivo durante su programa en YouTube el fin de su relación con Milett Figueroa. La peruana dio declaraciones y aseguró que el presentador argentino ya “es un capítulo cerrado en su vida”.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Sin embargo, días después, generó sorpresa que, durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, la misma Milett confirme que no estaba separada de Marcelo y que todo se trató de una discusión de pareja, y que todo estaba solucionado. El mismo presentador ratificó lo dicho por la peruana, afirmando que todo estaba bien entre los dos.