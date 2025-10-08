HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima     
Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen cariñosos en hotel de San Isidro y estarían compartiendo la misma habitación, según Instarándula

Tras su polémica y breve ruptura, la pareja conformada por Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Perú para lo que será las grabaciones de la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.
Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Instagram.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli finalmente arribaron al Perú este miércoles 8 de octubre para realizar parte de las grabaciones del famoso reality ‘Los Tinelli’, segunda temporada. Fue el mismo presentador argentino quien lo confirmó al compartir una foto junto a la modelo peruana, en la que ambos lucen muy cariñosos en un hotel de San Isidro. Es la primera aparición pública de los dos tras su breve ruptura, semanas atrás.

“Mi suspiro limeño, Milett”, fue la frase que le dedicó Marcelo a la exchica reality, quien aparece sonriente y recostada sobre él. Este jueves, ambos ofrecerán una conferencia de prensa junto al equipo de producción, en la que también estará presente Doña Martha, madre de Figueroa.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían compartiendo el mismo cuarto. Foto: Instagram.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa estarían compartiendo el mismo cuarto. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

lr.pe

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían hospedados en el mismo cuarto, según Instarándula  

Según Samuel Suárez, fundador de la página Instarándula, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían compartiendo la misma habitación en un conocido hotel en San Isidro. “Según mis ratujas trabajadoras del country, se están hospedando en la misma habitación. ¿Alguien se acuerda que habían terminado?”, compartió el periodista.

Por su parte, el programa ‘Amor y fuego’ habló con Doña Martha, madre de Milett, quien se mostró muy contenta por el regreso de su hija al Perú, aunque evitó dar detalles sobre el itinerario de la pareja durante su estadía en Lima “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, señaló.

PUEDES VER: Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

lr.pe

¿Por qué terminaron brevemente Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

Semanas atrás, Marcelo Tinelli sorprendió al anunciar en vivo durante su programa en YouTube el fin de su relación con Milett Figueroa. La peruana dio declaraciones y aseguró que el presentador argentino ya “es un capítulo cerrado en su vida”.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, días después, generó sorpresa que, durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro, la misma Milett confirme que no estaba separada de Marcelo y que todo se trató de una discusión de pareja, y que todo estaba solucionado. El mismo presentador ratificó lo dicho por la peruana, afirmando que todo estaba bien entre los dos.

Notas relacionadas
Laura Bozzo y Milett Figueroa podrían protagonizar la nueva edición de 'Gran Hermano Argentina' en 2026

Laura Bozzo y Milett Figueroa podrían protagonizar la nueva edición de 'Gran Hermano Argentina' en 2026

LEER MÁS
Tilsa Lozano minimiza a Milett Figueroa y asegura que la verdadera diva es su madre, doña Martha: "Ella sí canta, la otra aúlla"

Tilsa Lozano minimiza a Milett Figueroa y asegura que la verdadera diva es su madre, doña Martha: "Ella sí canta, la otra aúlla"

LEER MÁS
Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

Sabrina Rojas, vinculada a Marcelo Tinelli, aclara su vínculo con el conductor argentino: “Mucho que resolver”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

Samahara Lobatón preocupa al revelar que su bebé recién nacido se encuentra hospitalizado: "Nació antes de tiempo"

LEER MÁS
Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

Magaly Medina recibe fuertes insultos por streamer Neutro en plena transmisión: “Ha ido hasta presa por difamación”

LEER MÁS
Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sorprende con mensaje tras audios comprometedores: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025