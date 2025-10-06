La reconocida vocalista de Corazón Serrano, Susana Alvarado, preocupó a sus seguidores tras compartir en redes sociales una fotografía desde una clínica, en el que se le veía recibiendo atención médica. La artista, conocida como 'La morena de oro', se encuentra atravesando un delicado estado de salud que la ha llevado a pausar temporalmente su participación en la agrupación.

El líder de la orquesta, Edwin Guerrero, confirmó que la cantante está bajo descanso médico y que no participará en las presentaciones de la semana. “Obviamente, toda esta semana no está yendo porque tiene un tema médico ahí y salimos de vacaciones del 6 al 16 de octubre y ahí ese tiempo basta para que se pueda recuperar de su tema de salud”, explicó en una transmisión en TikTok.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Susana Alvarado pausa su carrera en Corazón Serrano por salud

El pasado 5 de octubre, Susana Alvarado encendió las alarmas al publicar una imagen desde la cama de una clínica con una vía en la mano, generando preocupación inmediata entre sus miles de fans. Los comentarios no tardaron en llegar, y muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación.

Horas más tarde, la pareja de Paco Bazán decidió tranquilizar a su público publicando una nueva fotografía en la que mostraba los alimentos que recibió en la clínica. Acompañó la imagen con un breve mensaje que llevó calma a sus seguidores: “Vuelvo en unos días, todo bien por aquí. Los quiero mucho”.

Actualmente, la cantante continúa priorizando su recuperación y su bienestar antes de regresar a los escenarios. Según declaraciones de Edwin Guerrero, la agrupación aprovechará el periodo de vacaciones del 6 al 16 de octubre para que la cumbiambera pueda descansar y recuperarse completamente antes de retomar sus compromisos musicales.

Publicación de Susana Alvarado. Foto: Instagram

Edwin Guerrero revela por qué Susana Alvarado no cantó en concierto en Miami

En su transmisión de TikTok, Edwin Guerrero, fundador de Corazón Serrano, también explicó el motivo por el cual Susana Alvarado no cantó en el concierto que la agrupación ofreció en Miami, durante el festival '¡Ataca Sergio! All Stars Concert'. Según el músico, la cantante se encontraba muy afectada de la garganta, lo que le impidió cantar.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Cuando salió lo del viaje a Miami, fue a última hora. Justamente pedían las canciones y Susana estaba muy mal de la garganta, no se podía recuperar”, relató. El productor aseguró que, aunque la agrupación intentó incluirla en la presentación, la prioridad siempre será la salud de la cantante. “Somos los dueños del grupo, pero no podemos imponer. Lo importante es que se recupere bien para volver con fuerza”, concluyó Guerrero.