Corazón Serrano volverá a pisar el Estadio San Marcos en 2026 con un espectáculo que promete superar sus anteriores celebraciones. La agrupación piurana, ícono de la cumbia peruana, ha confirmado su concierto de aniversario número 33 bajo el título 'Camino a un sueño', en lo que será una nueva cita masiva con sus seguidores en Lima. El anuncio ha generado expectativa entre sus fanáticos, que ya se preparan para adquirir entradas en la preventa oficial.

El evento en vivo se realizará el sábado 7 de febrero de 2026. Tras el éxito de su presentación en el mismo recinto en febrero de este año, la agrupación busca consolidar su vínculo con el público limeño en una noche que promete música, emoción y sorpresas. La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster, y ya se han revelado los precios y horarios clave.

Preventa oficial de Corazón Serrano en San Marcos 2026: fecha y hora confirmadas

La preventa de entradas para 'Camino a un sueño' comenzará el miércoles 1 de octubre de 2025 a las 12:00 p.m. (hora peruana) exclusivamente en la plataforma de Ticketmaster. Esta etapa contará con precios especiales que estarán disponibles hasta el miércoles 2 de octubre o hasta agotar stock. La organización del concierto de Corazón Serrano ha confirmado que se habilitarán cinco zonas dentro del Estadio San Marcos, cada una con tarifas diferenciadas para preventa y venta regular. Los precios en preventa son los siguientes:

Preventa 20% descuento

(1 al 2 de octubre) Precio regular Zona camino a un sueño S/. 233.80 S/. 289.60 Zona no deja de latir S/. 100.60 S/. 124.60 Zona occidente S/. 93.40 S/. 114.60 Zona oriente S/. 93.40 S/. 114.60 Zona norte S/. 32.00 S/. 39.60

Las entradas podrán adquirirse con tarjetas de crédito o débito, y se recomienda a los usuarios registrarse previamente en Ticketmaster para agilizar el proceso de compra.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Corazón Serrano en San Marcos 2026 vía Ticketmaster?

Para asegurar tu entrada al concierto 'Camino a un sueño' de Corazón Serrano en el Estadio San Marcos 2026, el primer paso es ingresar a la web oficial de Ticketmaster Perú el miércoles 1 de octubre poco antes de las 12.00 p.m. para asegurar un buen lugar en la cola virtual. La preventa estará activa por solo hasta el jueves 2 de octubre o hasta agotar stock, por lo que se recomienda tener la cuenta creada con anticipación y los datos de pago listos. Las zonas habilitadas incluyen 'Camino a un sueño', 'No deja de latir', 'Occidente', 'Oriente' y 'Norte', cada una con precios diferenciados en preventa y venta regular.

Una vez dentro del portal, deberás seleccionar el evento, elegir tu ubicación preferida y completar el proceso de compra. El sistema enviará un correo de confirmación con el código QR para el ingreso al estadio. La plataforma acepta tarjetas de débito y crédito, y se espera alta demanda, por lo que actuar rápido pero con calma será clave para no quedarte fuera de esta celebración histórica.