Durante un reciente concierto de Corazón Serrano en Chiclayo, el pasado 30 de agosto, Susana Alvarado, una de las voces más queridas de la agrupación, vivió un delicado momento al ser impactada en la frente por un dron que sobrevolaba el escenario. Lejos de detener el show, la cantante sorprendió al público con su valiente actitud. “Ay Dios mío, cosas que pasan en vivo”, expresó la artista mientras continuaba cantando y bailando, pese al inesperado accidente.

El hecho ocurrió mientras interpretaba su emblemático tema 'Lo siento'. Aunque la situación generó preocupación entre los asistentes y sus compañeras corrieron a auxiliarla, la pareja de Paco Bazán demostró serenidad y continuó con el espectáculo.

Susana Alvarado sorprende con su reacción tras ser impactada por un dron

El incidente se originó cuando el operador de uno de los drones que grababan la presentación se acercó demasiado al escenario, provocando el golpe en el rostro de Susana Alvarado. Afortunadamente, todo quedó en un susto y, luego de unos minutos, la cumbiambera volvió a cantar con normalidad.

El animador del evento pidió al público un fuerte aplauso para la cantante, quien fue elogiada en redes sociales por su actitud profesional. Comentarios como “muy profesional su actitud”, “de todas las de Corazón Serrano, ella es la más profesional” y “yo me hubiera enojado, pero ella actuó de la mejor manera” se viralizaron en distintas plataformas.

Susana Alvarado y Paco Bazán más enamorado que nunca

En los últimos días, Susana Alvarado llamó la atención en redes sociales tras la difusión de un falso video en el programa 'Magaly TV, la firme', que generó especulaciones sobre un supuesto ampay relacionado con ella. Aunque en el clip no se la mencionaba directamente, muchos usuarios interpretaron que las indirectas apuntaban a la cantante.

Pese a la controversia, la intérprete de Corazón Serrano respondió de manera elegante a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía junto a su pareja, el comentarista deportivo Paco Bazán, reafirmando la solidez de su relación.