Edwin Guerrero impacta al admitir que negó a su hijo con Ana Lucía Urbina y revela por qué lo hizo: “Me están haciendo mier…”

Edwin Guerrero, dueño y fundador de Corazón Serrano, ha estado en el ojo de la polémica en los últimos días, luego de que salieran a la luz polémicos audios en los que negaba ser el padre del hijo que Ana Lucía Urbina, cantante de su agrupación, estaba esperando. En esa misma grabación, también se le escuchaba negar su relación sentimental con ella.

Ante el escándalo, el productor musical decidió hablar por primera vez y dio su versión de los hechos. Aseguró que no lo hizo de mala fe, sino con el fin de mantener en privado su situación, ya que muchas personas le preguntaban sobre ese tema.

Cabe recordar que fue la titktoker Alina Loja quien filtró los audios y acusó a Guerrero de haberle sido infiel a Ana Lucía Urbina con ella.

Edwin Guerrero explica porque negó a su hijo y su relación con Ana Lucía Urbina

En conversación con el tiktoker ‘Faranduleando con Fer’, Edwin Guerrero afirmó en un principio que nunca negó ni al hijo que estaba esperando con Ana Lucía Urbina ni la relación que mantenían. Sin embargo, luego se sinceró y admitió que sí lo hizo, explicando sus motivos.

“Simplemente fue para ocultar nada más. Cuando un montón de gente me preguntaba si ella estaba embarazada, yo decía que no. Lo único que se me ocurría era decir que ella (Ana Lucía) tenía su enamorado, no para decir que es de otro”, expuso Edwin Guerrero, justificando sus palabras filtradas en los audios difundidos por Alina Loja.

El músico también afirmó que nunca dudó de la paternidad del bebé que, lamentablemente, terminó perdiendo tiempo después. “Yo en ningún momento lo he negado, no le he dicho a Ana Lucía que ese hijo no es mío. Ahorita me están haciendo mier… por todos lados. Pero que quede claro que yo nunca me he negado a ser un buen padre para el bebé que íbamos a tener, y nunca le he dicho que ese hijo no es mío”, declaró el fundador del popular grupo de cumbia Corazón Serrano.

Edwin Guerrero acepta que salió con tiktoker Alina Loja

La tiktoker Alina Loja expuso chats subidos de tono y audios donde aseguraba que tuvo una relación clandestina con Edwin Guerrero. Además, afirmó que hubo besos e incluso que casi llegaron a tener intimidad cuando él la invitó a participar en un casting de Corazón Serrano. También fue ella quien reveló los audios en los que el productor negaba tener algo con Ana Lucía Urbina y rechazaba ser padre del hijo que esperaba.

En medio de todo este escándalo, Edwin Guerrero confirmó que conoce a la influencer y admitió que sí salió con ella, pero aclaró que fue en un momento en que él estaba solo. “Todo fue una conversación privada con ella (Alina Loja). Lo que ella publicó es otra cosa. Después fui a su casa y le expliqué que había regresado con Ana Lucía, que íbamos a vivir juntos y que ella estaba esperando un hijo mío. Pensé que así quedaba todo claro, porque al final no éramos novios con esta chica, solo habíamos salido porque yo estaba solo”, dijo en ‘Faranduleando con Fer’