Espectáculos

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno detalle y conductor lo presume emocionado: "Para el amor de mi vida"

Paco Bazán y Susana Alvarado más enamorados que nunca. Esta vez, la 'Morena de Oro' de Corazón Serrano no dudó en tener este gesto con el conductor, quien se mostró muy conmovido.

Susana Alvarado y Paco Bazán hicieron pública su relación a inicios de 2025.
Susana Alvarado y Paco Bazán hicieron pública su relación a inicios de 2025. | Foto: composición LR/Nueva Q/Instagram

Paco Bazán no oculta lo que siente por Susana Alvarado, y esta vez lo dejó más claro que nunca. El conductor deportivo compartió con entusiasmo una publicación en la que mostró el tierno gesto que tuvo su pareja, la cantante de Corazón Serrano, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Lejos de la discreción, Bazán se mostró emocionado y agradecido, dejando ver que su vínculo atraviesa su mejor momento.

La sorpresa vino directamente de la popular 'Morena de Oro', quien decidió tener un detalle significativo con el expelotero, reafirmando la complicidad que ambos han construido fuera de los escenarios desde que hicieron público su romance a inicios de 2025.

✨🔮 ¿Es posible REJUVENECER con ENERGÍA? FACELIFT y BARRAS ACCESS con DANIELLA SILES | AstroMood

PUEDES VER: Paco Bazán se defiende tras polémica y aclara por qué le molesta cuando llaman 'cumbiambera' a Susana Alvarado

Susana Alvarado emociona a Paco Bazán con tierno detalle: "Para el amor de mi vida"

Susana Alvarado, una de las voces más queridas de la cumbia peruana, sorprendió a Paco Bazán con un gesto cargado de ternura: un ramo de flores en el que destacaba un girasol de gran tamaño, acompañado por una nota escrita a mano que decía: "Para el amor de mi vida". Aunque no se ha confirmado si el detalle estuvo relacionado con el Día de las Flores Amarillas —celebrado el 21 de septiembre—, lo cierto es que el conductor deportivo lo compartió días después, el 2 de octubre, a través de sus historias de Instagram.

Fiel a su estilo transparente desde que oficializó su relación con la cantante de Corazón Serrano, Bazán no dudó en mostrar el regalo y dedicarle unas palabras cargadas de emoción. "Nunca habían llegado flores a mí hasta que llegaste tú", escribió junto a la imagen del ramo, dejando en evidencia la conexión especial que mantiene con Alvarado.

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno gesto. Foto: captura Instagram

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno gesto. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: ¿Viajó a Estados Unidos? Paco Bazán sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

Paco Bazán y Susana Alvarado revelan quién dijo "te amo" por primera vez

La pareja también se animó a revelar recientemente quién fue el primero en decir "te amo" dentro de la relación. Lo hicieron a través de un popular trend en TikTok, donde los participantes responden preguntas señalándose a sí mismos o a su pareja. En medio del juego, Paco Bazán terminó confesando que fue él quien dio ese primer paso emocional con Susana Alvarado.

El romance entre ambos se habría iniciado en 2024, cuando coincidieron en una participación radial, aunque decidieron mantenerlo en privado durante varios meses. No fue sino hasta principios de 2025 que oficializaron su relación ante el público, generando gran interés entre sus seguidores. Desde entonces, han compartido esporádicamente momentos íntimos en redes, como este gesto que confirma la complicidad que los une.

Paco Bazán se defiende tras polémica y aclara por qué le molesta cuando llaman 'cumbiambera' a Susana Alvarado

Paco Bazán se defiende tras polémica y aclara por qué le molesta cuando llaman 'cumbiambera' a Susana Alvarado

¿Viajó a Estados Unidos? Paco Bazán sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

¿Viajó a Estados Unidos? Paco Bazán sorprendió a Susana Alvarado con un ramo de flores amarillas: "Llegó"

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Natalia Málaga impacta al revelar la insólita cifra que le paga Eva Ayllón por ser su mánager: "Son referenciales"

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Marcelo Tinelli revela la razón detrás de su inesperada y breve ruptura con Milett Figueroa: “No tenía nada que ver con lo personal”

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

Hija de Cindy Marino supera riguroso examen y su madre revela la empresa dónde trabajará: “Tantas noches estudiando”

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

¡Orgullo peruano! Madeleine Gutiérrez, hija de Tongo, gana importante concurso de canto lírico en Europa

Ivana Yturbe sorprende al mostrar adelanto de su baile para boda con Beto Da Silva: "Empezando"

Ivana Yturbe sorprende al mostrar adelanto de su baile para boda con Beto Da Silva: "Empezando"

