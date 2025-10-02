Paco Bazán no oculta lo que siente por Susana Alvarado, y esta vez lo dejó más claro que nunca. El conductor deportivo compartió con entusiasmo una publicación en la que mostró el tierno gesto que tuvo su pareja, la cantante de Corazón Serrano, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. Lejos de la discreción, Bazán se mostró emocionado y agradecido, dejando ver que su vínculo atraviesa su mejor momento.

La sorpresa vino directamente de la popular 'Morena de Oro', quien decidió tener un detalle significativo con el expelotero, reafirmando la complicidad que ambos han construido fuera de los escenarios desde que hicieron público su romance a inicios de 2025.

Susana Alvarado emociona a Paco Bazán con tierno detalle: "Para el amor de mi vida"

Susana Alvarado, una de las voces más queridas de la cumbia peruana, sorprendió a Paco Bazán con un gesto cargado de ternura: un ramo de flores en el que destacaba un girasol de gran tamaño, acompañado por una nota escrita a mano que decía: "Para el amor de mi vida". Aunque no se ha confirmado si el detalle estuvo relacionado con el Día de las Flores Amarillas —celebrado el 21 de septiembre—, lo cierto es que el conductor deportivo lo compartió días después, el 2 de octubre, a través de sus historias de Instagram.

Fiel a su estilo transparente desde que oficializó su relación con la cantante de Corazón Serrano, Bazán no dudó en mostrar el regalo y dedicarle unas palabras cargadas de emoción. "Nunca habían llegado flores a mí hasta que llegaste tú", escribió junto a la imagen del ramo, dejando en evidencia la conexión especial que mantiene con Alvarado.

Susana Alvarado sorprende a Paco Bazán con tierno gesto. Foto: captura Instagram

Paco Bazán y Susana Alvarado revelan quién dijo "te amo" por primera vez

La pareja también se animó a revelar recientemente quién fue el primero en decir "te amo" dentro de la relación. Lo hicieron a través de un popular trend en TikTok, donde los participantes responden preguntas señalándose a sí mismos o a su pareja. En medio del juego, Paco Bazán terminó confesando que fue él quien dio ese primer paso emocional con Susana Alvarado.

El romance entre ambos se habría iniciado en 2024, cuando coincidieron en una participación radial, aunque decidieron mantenerlo en privado durante varios meses. No fue sino hasta principios de 2025 que oficializaron su relación ante el público, generando gran interés entre sus seguidores. Desde entonces, han compartido esporádicamente momentos íntimos en redes, como este gesto que confirma la complicidad que los une.