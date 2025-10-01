HOYSuscripcion LR Focus

Susana Alvarado y Paco Bazán sorprenden al hacer trend viral en TikTok y revelan quién dijo 'Te amo' por primera vez

Susana Alvarado y Paco Bazán hicieron un trend viral en TikTok, y sus respuestas sorprendieron a todas y todos sus seguidores, ya que revelaron quién de los dos dijo 'Te amo' primero.

Susana Alvarado y Paco Bazán viven su amor de lo más lindo y a veces se animan a exponer pequeños momentos en sus respectivas redes sociales. Por ello, a través de su cuenta oficial en TikTok, ambos hicieron un trend que es viral y la cual consiste en responder preguntas relacionadas con su relación.

El video ya cuenta con millones de vistas en la red social y no ha pasado desapercibido por miles de sus seguidores, sobre todo, cuando se les preguntó sobre quién dijo 'Te amo' por primera vez. La respuesta dejó sorprendido al público en los comentarios, puesto que, según lo han dejado ver, Paco Bazán fue quien se sinceró primero y se lo dijo a Susana Alvarado.

Susana Alvarado y Paco Bazán sorprenden al hacer inesperada confesión sobre su relación

A través de un trend viral en TikTok, Susana y Paco respondieron la pregunta: ¿Quién dijo te amo primero?, y aunque ambos se señalaron, Paco Bazán terminó confesando que fue él quien le dijo 'Te amo' por primera vez.

En redes sociales, el clip ya cuenta con más de 131.000 likes y más de 3 millones de visualizaciones. Los diferentes comentarios dejan notar lo querida que es esta relación. "Qué lindo, algún día encontraré a mi Paco Bazán, no importa que sea de Temu", comentó Elsa Karina. Además, Gianella 10 Acostac, comentó: "Un amor único y especial. Que viva los galácticos por 100pre".

Susana Alvarado y Paco Bazán hacen trend viral en TikTok y sus respuestas sorprenden a los seguidores

Además, otras de las preguntas del trend en TikTok fue cuál de los dos es quien pide perdón primero luego de alguna discusión, y tanto Paco como Susana coincidieron que él es quien se disculpa primero. También en la pregunta: ¿Quién es más paciente? Ambos dijeron que Susana es la más tranquila.

