HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque
Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      Venezuela acusa a EE.UU. de usar IA para hacer video de ataque      
Espectáculos

Paco Bazán reafirma su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria tras rumores de infidelidad: "Así de feliz"

El comentarista Paco Bazán se muestra más enamorado que nunca. Pese a los rumores que vincularon a la cantante Susana Alvarado con un falso ampay, la pareja ha optado por ignorar las especulaciones.

Susana Alvarado y Paco Bazán confirmaron su relación en 2024.
Susana Alvarado y Paco Bazán confirmaron su relación en 2024. | Foto: composición LR/Instagram

Paco Bazán atraviesa uno de los momentos más sólidos en su relación con Susana Alvarado. Luego de que la cantante de Corazón Serrano fuera señalada en redes por un presunto ampay —que resultó ser completamente falso— la pareja no solo desmintió los rumores, sino que reforzó su vínculo frente a la opinión pública.

En una reciente publicación, el exarquero y comentarista deportivo compartió una dedicatoria cargada de ternura hacia su pareja, acompañada de una frase que hablaba por sí sola: "Así de feliz". El mensaje llegó poco después de que Alvarado sufriera un accidente durante un concierto, en el que un dron impactó su rostro. Por suerte, el incidente no pasó de un susto y no dejó mayores consecuencias.

PUEDES VER: La valiente reacción de Susana Alvarado tras ser impactada por un dron en pleno concierto de Corazón Serrano: "Cosas que pasan"

lr.pe

Paco Bazán grita su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria

A través de sus redes sociales, Paco Bazán compartió una historia dedicada a Susana Alvarado para dar la bienvenida al nuevo mes. "Por un septiembre así de feliz", escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, disfrutando del mar y alzando una bebida hacia el cielo. El comentarista deportivo también etiquetó a la cantante de Corazón Serrano, con quien mantiene una relación estable desde hace varios meses.

Aunque todo apunta a que la imagen no es reciente, sino parte de una escapada al Caribe que realizaron tiempo atrás, el gesto no pasó desapercibido. La postal, cargada de complicidad y alegría, realza el buen momento que atraviesan como pareja, dejando atrás rumores y reafirmando públicamente el vínculo que los une.

Paco Bazán y Susana Alvarado juntos a pesar de rumores de infidelidad. Foto: Instagram/Paco Bazán<br><br>

Paco Bazán y Susana Alvarado juntos a pesar de rumores de infidelidad. Foto: Instagram/Paco Bazán

PUEDES VER: Paco Bazán explota por comentarios sobre posible ampay de Susana Alvarado en 'Magaly TV, la firme' con otro hombre

lr.pe

Susana Alvarado es golpeada en el rostro por dron en pleno concierto

Recientemente, Susana Alvarado vivió un impactante momento durante un concierto de Corazón Serrano en Chiclayo. Mientras cantaba frente a cientos de fanáticos, un dron que sobrevolaba el escenario terminó golpeándola en el rostro. El impacto fue directo, pero la cantante mantuvo la calma. Sus compañeras se acercaron de inmediato, y tras unos minutos, Susana volvió al escenario como si nada hubiera pasado.

El público aplaudió su reacción, y en redes sociales no tardaron en aparecer los videos del incidente. "Ay Dios mío, cosas que pasan en vivo", dijo entre risas, dejando claro que el susto no le quitó el ánimo. Aunque el golpe no tuvo mayores consecuencias, el momento dejó en evidencia su profesionalismo y la conexión que mantiene con sus seguidores.

Notas relacionadas
Lesly Águila sorprende con comentario a asistente de concierto de Corazón Serrano: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!"

Lesly Águila sorprende con comentario a asistente de concierto de Corazón Serrano: "¡Anda a tu casa, vaya a dormir!"

LEER MÁS
La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

LEER MÁS
Paul Michael, novio de Pamela López, le responde a Paco Bazán por tildarlo de 'vago': "Debe estar celoso"

Paul Michael, novio de Pamela López, le responde a Paco Bazán por tildarlo de 'vago': "Debe estar celoso"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de Pamela López se pronuncia tras asumir cargo: "El señor Cueva no puede estar negándose”

Abogado de Pamela López se pronuncia tras asumir cargo: "El señor Cueva no puede estar negándose”

LEER MÁS
Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: "(Gracias) por engreír a tu 'gato'"

Jefferson Farfán impacta a Roberto Guizasola al regalarle lujoso auto por fecha especial: "(Gracias) por engreír a tu 'gato'"

LEER MÁS
Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: "Nunca me había sentido tan obligada"

LEER MÁS
Don Pedrito genera polémica en Chincha por decir que la carapulcra nació en Lima y es declarado persona no grata

Don Pedrito genera polémica en Chincha por decir que la carapulcra nació en Lima y es declarado persona no grata

LEER MÁS
Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

Patricio Parodi 'cuestiona' a Paolo Guerrero y le dice de todo por su rendimiento en Alianza Lima: "Él va a cobrar nada más, ¿qué juega?"

LEER MÁS
Mayra Goñi sorprende a streamer Neutro con lujosas zapatillas valorizadas en $1.490 por su cumpleaños: "Gracias, amor"

Mayra Goñi sorprende a streamer Neutro con lujosas zapatillas valorizadas en $1.490 por su cumpleaños: "Gracias, amor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y persisten demoras en la renovación de la flota

Espectáculos

Yahaira Plasencia sorprende con impensada donación a quinceañera en pleno programa de 'Mande quien mande': "Me hace recordar mucho a mí"

Xiomy Kanashiro se reinventa vendiendo ropa en TikTok y confronta a usuario por comentario sobre su relación con Jefferson Farfán

Alejandra Baigorria revela su situación actual con su hermana tras disculpas a su mamá: “Ya me quité...”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota