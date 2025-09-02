Paco Bazán atraviesa uno de los momentos más sólidos en su relación con Susana Alvarado. Luego de que la cantante de Corazón Serrano fuera señalada en redes por un presunto ampay —que resultó ser completamente falso— la pareja no solo desmintió los rumores, sino que reforzó su vínculo frente a la opinión pública.

En una reciente publicación, el exarquero y comentarista deportivo compartió una dedicatoria cargada de ternura hacia su pareja, acompañada de una frase que hablaba por sí sola: "Así de feliz". El mensaje llegó poco después de que Alvarado sufriera un accidente durante un concierto, en el que un dron impactó su rostro. Por suerte, el incidente no pasó de un susto y no dejó mayores consecuencias.

Paco Bazán grita su amor por Susana Alvarado con romántica dedicatoria

A través de sus redes sociales, Paco Bazán compartió una historia dedicada a Susana Alvarado para dar la bienvenida al nuevo mes. "Por un septiembre así de feliz", escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, disfrutando del mar y alzando una bebida hacia el cielo. El comentarista deportivo también etiquetó a la cantante de Corazón Serrano, con quien mantiene una relación estable desde hace varios meses.

Aunque todo apunta a que la imagen no es reciente, sino parte de una escapada al Caribe que realizaron tiempo atrás, el gesto no pasó desapercibido. La postal, cargada de complicidad y alegría, realza el buen momento que atraviesan como pareja, dejando atrás rumores y reafirmando públicamente el vínculo que los une.

Paco Bazán y Susana Alvarado juntos a pesar de rumores de infidelidad. Foto: Instagram/Paco Bazán





Susana Alvarado es golpeada en el rostro por dron en pleno concierto

Recientemente, Susana Alvarado vivió un impactante momento durante un concierto de Corazón Serrano en Chiclayo. Mientras cantaba frente a cientos de fanáticos, un dron que sobrevolaba el escenario terminó golpeándola en el rostro. El impacto fue directo, pero la cantante mantuvo la calma. Sus compañeras se acercaron de inmediato, y tras unos minutos, Susana volvió al escenario como si nada hubiera pasado.

El público aplaudió su reacción, y en redes sociales no tardaron en aparecer los videos del incidente. "Ay Dios mío, cosas que pasan en vivo", dijo entre risas, dejando claro que el susto no le quitó el ánimo. Aunque el golpe no tuvo mayores consecuencias, el momento dejó en evidencia su profesionalismo y la conexión que mantiene con sus seguidores.