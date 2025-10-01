Marcelo Tinelli ha sorprendido a todos al desmentir públicamente su ruptura con Milett Figueroa, luego de haber confirmado días atrás que su historia de amor había llegado a su fin. El reconocido conductor argentino, quien el pasado 24 de septiembre aseguró en vivo que su relación con la modelo peruana había terminado tras dos años juntos, ahora ofrece una nueva versión.

Sin embargo, solo seis días después, Marcelo Tinelli ha dado un giro inesperado. En el episodio del 30 de septiembre de su pódcast 'Estamos de paso', el también empresario fue consultado por su equipo sobre su presunta soltería, a lo que respondió con firmeza: “¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio”. Con estas palabras, dejó en claro que su romance con Milett Figueroa continúa vigente, pese a la polémica y las especulaciones en torno a su vínculo sentimental.

Marcelo Tinelli continúa su romance con Milett Figueroa

Durante la emisión de su pódcast, uno de los integrantes del equipo de producción del conductor de 65 años le consultó directamente por su estado sentimental, especialmente luego de la entrevista con el periodista Ángel de Brito. En la conversación con el comunicador, Tinelli admitió haber cometido un error al anunciar su separación con Milett Figueroa y aseguró que aún tenían una conversación pendiente.

"¿Usted no vio la nota de Ángel de Brito?", respondió Marcelo Tinelli, luego de revelar que su relación de 2 años con la exchica reality peruana continúa viento en popa.

Milett Figueroa reveló que todo "está bien" con Marcelo Tinelli

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con Marcelo Tinelli y aseguró que la relación entre ambos no ha llegado a su fin. La modelo peruana, nominada junto al jurado del reality Bailando, habló con la prensa argentina y dejó entrever que su vínculo con el conductor sigue vigente, a pesar de los comentarios que sugerían lo contrario.

“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, expresó Milett, con una actitud serena y sonriente.