HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina
Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     Así cayó Pequeño J., acusado por triple feminicidio en Argentina     
Espectáculos

Marcelo Tinelli se retracta y confiesa que su relación con Milett Figueroa no se ha terminado: "Estoy de novio"

Pese a que hace solo unos días anunció que su relación con Milett Figueroa no iba más, ahora, Marcelo Tinelli dejó en shock a todos al dejar en claro que no está soltero y reiteró que se encuentra felizmente enamorado.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

Marcelo Tinelli ha sorprendido a todos al desmentir públicamente su ruptura con Milett Figueroa, luego de haber confirmado días atrás que su historia de amor había llegado a su fin. El reconocido conductor argentino, quien el pasado 24 de septiembre aseguró en vivo que su relación con la modelo peruana había terminado tras dos años juntos, ahora ofrece una nueva versión.

Sin embargo, solo seis días después, Marcelo Tinelli ha dado un giro inesperado. En el episodio del 30 de septiembre de su pódcast 'Estamos de paso', el también empresario fue consultado por su equipo sobre su presunta soltería, a lo que respondió con firmeza: “¿Quién le dijo que yo estoy soltero? Yo estoy de novio”. Con estas palabras, dejó en claro que su romance con Milett Figueroa continúa vigente, pese a la polémica y las especulaciones en torno a su vínculo sentimental.

TE RECOMENDAMOS

🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: '¿Preparada para tu mejor versión?'

lr.pe

Marcelo Tinelli continúa su romance con Milett Figueroa

Durante la emisión de su pódcast, uno de los integrantes del equipo de producción del conductor de 65 años le consultó directamente por su estado sentimental, especialmente luego de la entrevista con el periodista Ángel de Brito. En la conversación con el comunicador, Tinelli admitió haber cometido un error al anunciar su separación con Milett Figueroa y aseguró que aún tenían una conversación pendiente.

"¿Usted no vio la nota de Ángel de Brito?", respondió Marcelo Tinelli, luego de revelar que su relación de 2 años con la exchica reality peruana continúa viento en popa.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria arremete contra Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: 'El que actúa mal, siempre lo paga'

lr.pe

Milett Figueroa reveló que todo "está bien" con Marcelo Tinelli

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con Marcelo Tinelli y aseguró que la relación entre ambos no ha llegado a su fin. La modelo peruana, nominada junto al jurado del reality Bailando, habló con la prensa argentina y dejó entrever que su vínculo con el conductor sigue vigente, a pesar de los comentarios que sugerían lo contrario.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, expresó Milett, con una actitud serena y sonriente.

Notas relacionadas
Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

LEER MÁS
Magaly Medina minimiza la carrera de Milett Figueroa y asegura que no tiene trabajo en Perú: "Fue un fracaso y la devolvieron a Argentina"

Magaly Medina minimiza la carrera de Milett Figueroa y asegura que no tiene trabajo en Perú: "Fue un fracaso y la devolvieron a Argentina"

LEER MÁS
Milett Figueroa asegura que continuará en reality ‘Los Tinelli’ pese a distanciamiento con Marcelo Tinelli: “No hay problema”

Milett Figueroa asegura que continuará en reality ‘Los Tinelli’ pese a distanciamiento con Marcelo Tinelli: “No hay problema”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

Magaly Medina confronta en vivo a comunicador argentino por asegurar que se hace conocida allá gracias a Milett Figueroa: "No necesito fama"

LEER MÁS
Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

Ana Siucho sorprende a sus seguidores por cerrar sus redes sociales tras confesión de la madre de Edison Flores en la que confirmó que no veía a sus nietas

LEER MÁS
Christian Thorsen conmueve en video hablando sobre su tratamiento de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me dieron de vida"

Christian Thorsen conmueve en video hablando sobre su tratamiento de cáncer: "Hoy se cumplen los tres años que me dieron de vida"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

Gustavo Salcedo advierte a Magaly Medina con 'carta notarial' por nuevo caso de agresión y ella le responde: "No me gusta que me ataranten"

LEER MÁS
Magaly tilda de “atorrante” a Carloncho tras polémicos comentarios sobre la agresión de Gustavo Salcedo

Magaly tilda de “atorrante” a Carloncho tras polémicos comentarios sobre la agresión de Gustavo Salcedo

LEER MÁS
Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Espectáculos

Doris Fundichely publica foto inédita de su embarazo y su pareja bromea: “Los quintillizos van a cumplir 2 años”

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su futbolista con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Camucha Negrete (1945-2025): sex symbol e ícono cultural

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota