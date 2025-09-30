Milett Figueroa y Marcelo Tinelli acaparan la atención tras el anuncio de su ruptura. A pesar de las especulaciones, la modelo desmiente la separación y brilla en la alfombra roja. Foto: Instagram/El Trece TV | Foto: Instagram/El Trece TV

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli volvieron a protagonizar titulares en Perú y Argentina, luego de que el conductor de televisión anunciara su ruptura con la modelo de 33 años. Desde entonces, se empezó a especular que la peruana no iba a asistir a la gala de los Martín Fierro 2025, pero la noche del lunes 29 de septiembre, la joven brilló en la alfombra roja de los premios, donde se robó la atención de los medios.

Antes de la aparición de Milett Figueroa en los premios Martín Fierro, en Buenos Aires, Marcelo Tinelli expresó su arrepentimiento por haber comunicado su ruptura con la peruana. “El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente (...) Es un error mío”, se sinceró.

Milett Figueroa niega ruptura con Marcelo Tinelli y sigue firme en reality



La modelo y actriz Milett Figueroa fue abordada por la prensa argentina para conocer cómo estaba ante su ruptura con Tinelli. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la joven indicó que todo estaba bien con el presentador de 65 años y que todo se habría tratado de una pelea de pareja.

“Nosotros estamos muy bien, estamos conversando. Como toda pareja, uno tiene discusiones, pero básicamente no fue nada personal, sino laboral. Él se aventuró a exponer algo que era una discusión normal”, manifestó Milett, contradiciendo las versiones de una ruptura definitiva.

Por otro lado, Milett Figueroa confirmó su participación en la segunda temporada del reality ‘Los Tinelli’, cuya grabación comenzará pronto y que, al igual que la primera temporada, se podrá ver por Amazon. “Sí, todo sigue como se habló desde el primer momento, así que, no hay ningún problema”, sostuvo.

Figueroa aclaró que tiene proyectos, tanto en Argentina como en nuestro país. “Estamos con un montón de proyectos, con el itinerario en Perú también, así que sigue viento en popa todo lo que iba a hacer”, añadió Milett.

