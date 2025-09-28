HOYSuscripcion LR Focus

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

La modelo peruana Milett Figueroa reapareció en Instagram con un enigmático mensaje luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su relación sentimental.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron una relación de 2 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron una relación de 2 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Unos días después de conocerse el anuncio oficial de su separación con Marcelo Tinelli, la modelo y actriz peruana Milett Figueroa se 'pronunció' con una publicación que generó un gran impacto en redes sociales. La expareja había mantenido una relación sentimental durante dos años, la cual fue ampliamente seguida tanto en Perú como en Argentina.

El pasado miércoles 24 de septiembre, Marcelo Tinelli, reconocido conductor de televisión argentino, confirmó públicamente la ruptura. Desde entonces, Milett se mantuvo alejada de los reflectores hasta este fin de semana, cuando sorprendió a sus seguidores de Instagram con un mensaje cargado de empoderamiento personal que dejó claro que está lista para seguir adelante.

Milett Figueroa en redes sociales.

Milett Figueroa en redes sociales.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli niega que le haya sido infiel a Milett Figueroa con presentadora argentina Sabrina Rojas: 'Ella confía ciegamente en mí'

lr.pe

Milett Figueroa comparte mensaje en redes tras terminar con Marcelo Tinelli

El pasado sábado 27 de septiembre, Milett Figueroa reapareció en su cuenta oficial de Instagram luego de tres días de silencio. En lugar de emitir un mensaje emocional o hablar directamente sobre su separación de Marcelo Tinelli, la modelo optó por publicar un contenido visual acompañado de un texto breve pero con una fuerte carga simbólica. "La belleza no se esconde, se revela. ¿Preparada para ser tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja. It’s coming", posteó.

Este mensaje, interpretado por muchos de sus seguidores como un gesto de empoderamiento y autovaloración, fue recibido con cientos de comentarios positivos. Figuras del entretenimiento y fans le expresaron su respaldo ante la situación. Además, pese a los rumores de un eventual regreso a Perú, Milett aún permanece en Argentina, lo que indicaría que sus proyectos profesionales siguen desarrollándose en el país vecino.

Cabe recordar que Milett y Marcelo Tinelli oficializaron su relación en 2023, tras conocerse durante el programa 'Bailando 2023'. Durante su noviazgo, ambos compartieron viajes, eventos sociales y momentos familiares, lo que generó atención mediática constante en ambos países.

PUEDES VER: Doña Martha, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio tras ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: 'Todos felices'

lr.pe

Milett Figueroa enfrenta a conductores argentinos

Tras la confirmación del fin del romance, varios medios de espectáculos argentinos comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. En particular, el programa LAM (Los Ángeles de la Mañana), conducido por Ángel de Brito, difundió comentarios que sugerían que Milett Figueroa habría estado con Marcelo Tinelli por conveniencia, lo que provocó la reacción inmediata de la modelo.

A través de mensajes de WhatsApp dirigidos a uno de los periodistas del programa, Milett desmintió tajantemente dichas versiones y arremetió contra los panelistas. “Imagínate que yo cancelé a última hora el evento, para que digan que le hice el feo. ¿Y quién se cree para faltar y siempre decir cosas cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, expresó indignada.

