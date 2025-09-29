HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: “Me sentí afectado”

Famoso presentador argentino Marcelo Tinelli se puso sensible al hablar del fin de su relación con Milett Figueroa en un pódcast de YouTube.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tienen 65 y 33 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tienen 65 y 33 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.

Marcelo Tinelli habló por primera vez de manera extensa sobre su ruptura con Milett Figueroa. El conductor argentino charló con el presentador Ángel de Brito en su programa de YouTube y sorprendió al mostrar su arrepentimiento por la forma en que comunicó el fin de su relación, el pasado miércoles 24 de septiembre, durante la emisión en vivo de su pódcast.

“El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente”, expresó el conductor de 65 años, para luego reconocer su error y explicar que su decisión de anunciarlo fue un impulso y no el resultado de una conversación previa.

“En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera”, se sinceró.

PUEDES VER: Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Marcelo Tinelli asegura que él y Milett Figueroa están afectados

Marcelo Tinelli también se refirió al fuerte impacto emocional que las críticas provocaron en ambos tras revelarse el fin de su relación de más de dos años. “Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países”, contó a Ángel de Brito.

Además, el productor argentino dio una buena noticia a los seguidores de Milett Figueroa. Aseguró que la modelo seguirá formando parte del reality ‘Los Tinelli’, pese a que ambos ya no están en una relación. La segunda temporada de esta producción está próxima a grabarse y se transmitirá por Amazon Prime.

“Va a estar. Separados o no va a estar, es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen, lo que sea, es un reality”, comentó Tinelli, adelantando también que Doña Marta, madre de Milett Figueroa, será parte de esta nueva entrega.  

PUEDES VER: Milett Figueroa se indigna con conductores argentinos tras burlas por su ruptura con Marcelo Tinelli: “Me dijeron de trepadora hasta oportunista”

Milett Figueroa revela que no volverá con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa habló por primera vez tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli. En conversación con Ric la Torre, conductor de ‘La noche habla’, aseguró que el argentino ya es un capítulo cerrado en su vida y evitó responder cuando le consultaron si su ruptura se debió a una infidelidad.  

“Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, relató la modelo, añadiendo que la decisión de poner fin al romance fue de ambos. “Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, sostuvo.

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: "No hay vuelta atrás"

Alejandra Baigorria arremete contra Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal, siempre lo paga"

Alejandra Baigorria arremete contra Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal, siempre lo paga"

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: "No hay vuelta atrás"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: "¿En qué momento creció tan rápido?"

Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

