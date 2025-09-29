Marcelo Tinelli habló por primera vez de manera extensa sobre su ruptura con Milett Figueroa. El conductor argentino charló con el presentador Ángel de Brito en su programa de YouTube y sorprendió al mostrar su arrepentimiento por la forma en que comunicó el fin de su relación, el pasado miércoles 24 de septiembre, durante la emisión en vivo de su pódcast.

“El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente”, expresó el conductor de 65 años, para luego reconocer su error y explicar que su decisión de anunciarlo fue un impulso y no el resultado de una conversación previa.

“En este caso puntual es un tema laboral y para mí es un error mío haber jugado esa carta al aire. Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera”, se sinceró.

Marcelo Tinelli asegura que él y Milett Figueroa están afectados

Marcelo Tinelli también se refirió al fuerte impacto emocional que las críticas provocaron en ambos tras revelarse el fin de su relación de más de dos años. “Me parece que ella se sintió afectada, yo también me sentí afectado por todo lo que vino, de un lado y del otro. Parecía una pelea entre dos países”, contó a Ángel de Brito.

Además, el productor argentino dio una buena noticia a los seguidores de Milett Figueroa. Aseguró que la modelo seguirá formando parte del reality ‘Los Tinelli’, pese a que ambos ya no están en una relación. La segunda temporada de esta producción está próxima a grabarse y se transmitirá por Amazon Prime.

“Va a estar. Separados o no va a estar, es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen, lo que sea, es un reality”, comentó Tinelli, adelantando también que Doña Marta, madre de Milett Figueroa, será parte de esta nueva entrega.

Milett Figueroa revela que no volverá con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa habló por primera vez tras el fin de su relación con Marcelo Tinelli. En conversación con Ric la Torre, conductor de ‘La noche habla’, aseguró que el argentino ya es un capítulo cerrado en su vida y evitó responder cuando le consultaron si su ruptura se debió a una infidelidad.

“Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, relató la modelo, añadiendo que la decisión de poner fin al romance fue de ambos. “Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, sostuvo.