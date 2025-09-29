HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

¡Radical giro! La modelo peruana Milett Figueroa asistió a los Premios Martín Fierro en Argentina, donde afirmó muy sonriente que no existe ruptura con Marcelo Tinelli. Sus declaraciones generaron sorpresa, pues recientemente reveló que el conductor era un “capítulo cerrado” en su vida.  

Milett Figueroa deslumbro con su vestido en la gala de los Premios Martín Fierro. Foto: Composición LR/Gente/Instagram.
Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli ante los medios de comunicación de Argentina que cubrían la gala de los Premios Martín Fierro 2025. La peruana, nominada junto al jurado del reality ‘Bailando’, sorprendió con sus declaraciones, pues recientemente había asegurado que su romance con el conductor argentino era un capítulo cerrado y sin vuelta atrás.

“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, señaló Milett muy sonriente y relajada.

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: "No hay vuelta atrás"

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: "Me sentí afectado"

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: “Me sentí afectado”

Alejandra Baigorria arremete contra Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal, siempre lo paga"

Alejandra Baigorria arremete contra Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal, siempre lo paga"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: "Me sentí afectado"

Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su culpa: “Me sentí afectado”

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Jefferson Farfán se va del Perú tras fuertes confesiones de su primo 'Cri Cri' en 'El valor de la verdad'

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Maju Mantilla rompe su silencio tras brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez: "No me siento bien"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Madre de Edison Flores rompe en llanto al recordar ruptura de su hijo con Ana Siucho: "Lo veía mal (...) no veía a mis nietas"

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: "No hay vuelta atrás"

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli y deja contundente mensaje: “No hay vuelta atrás”

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo terminaron definitivamente su relación tras 2 años: Angie Arizaga expone la razón real de la ruptura

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo terminaron definitivamente su relación tras 2 años: Angie Arizaga expone la razón real de la ruptura

