Milett Figueroa deslumbro con su vestido en la gala de los Premios Martín Fierro. Foto: Composición LR/Gente/Instagram.

Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli ante los medios de comunicación de Argentina que cubrían la gala de los Premios Martín Fierro 2025. La peruana, nominada junto al jurado del reality ‘Bailando’, sorprendió con sus declaraciones, pues recientemente había asegurado que su romance con el conductor argentino era un capítulo cerrado y sin vuelta atrás.

“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, señaló Milett muy sonriente y relajada.

