Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”
¡Radical giro! La modelo peruana Milett Figueroa asistió a los Premios Martín Fierro en Argentina, donde afirmó muy sonriente que no existe ruptura con Marcelo Tinelli. Sus declaraciones generaron sorpresa, pues recientemente reveló que el conductor era un “capítulo cerrado” en su vida.
Milett Figueroa negó estar separada de Marcelo Tinelli ante los medios de comunicación de Argentina que cubrían la gala de los Premios Martín Fierro 2025. La peruana, nominada junto al jurado del reality ‘Bailando’, sorprendió con sus declaraciones, pues recientemente había asegurado que su romance con el conductor argentino era un capítulo cerrado y sin vuelta atrás.
“Estamos bien, estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero como toda pareja, tiene discusiones, aunque no me molestó nada”, señaló Milett muy sonriente y relajada.
