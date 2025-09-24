HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy     
Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación: productor argentino confirma separación de modelo peruana

"El final de una relación hermosa", declaró Marcelo Tinelli, quien reveló en vivo su ruptura con Milett Figueroa. Los famosos tuvieron una relación de dos años.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su relación en 2023.
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su relación en 2023. | Foto: Instagram

Se acabó el amor. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han terminado. Este 24 de septiembre, el empresario argentino sorprendió al anunciar en vivo su separación de la modelo peruana. "Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años", declaró en el programa 'Estamos de paso'.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD
Notas relacionadas
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

Rodrigo González queda impresionado con la actuación de Milett Figueroa como villana en ‘Eres mi sangre’: “Está mejor que Nicola”

LEER MÁS
Milett Figueroa revela que tuvo peligrosa reacción en su cuerpo que la dejó fuera del Miss Perú: "Fue rarísimo"

Milett Figueroa revela que tuvo peligrosa reacción en su cuerpo que la dejó fuera del Miss Perú: "Fue rarísimo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

El drástico giro de Katty García: se casó con empresaria peruana, desapareció de la TV y sale adelante con su empresa de limpieza en EE.UU.

LEER MÁS
'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

'Chiquito' Flores impacta al confesar la razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras su relación de 5 años: "Cometí un error"

LEER MÁS
Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

LEER MÁS
Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

Hospital de Huanta asegura que Magaly Solier está estable tras ser internada por intoxicación: "Continúa bajo atención"

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate - Palmeiras EN VIVO por los cuartos de final de Copa Libertadores: El Verdao empata el marcador

Hinchas de U. de Chile realizan banderazo que termina en incendio previo a duelo contra Alianza Lima

Kábala, resultados del martes 23 de septiembre: números ganadores y pozo Buenazo

Espectáculos

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pagué el dinero que le debe: “Necesita para sus medicinas”

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

Linda Caba asegura que no necesita pedir permiso a Explosión de Iquitos para cantar los éxitos que ella grabó con el grupo: “Son covers”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Jorge Barata declararía en juicio oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

TC le da la razón a Dina Boluarte: Fiscalía podrá solicitar información a la presidenta hasta dos veces

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota