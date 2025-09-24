Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación: productor argentino confirma separación de modelo peruana
"El final de una relación hermosa", declaró Marcelo Tinelli, quien reveló en vivo su ruptura con Milett Figueroa. Los famosos tuvieron una relación de dos años.
Se acabó el amor. Marcelo Tinelli y Milett Figueroa han terminado. Este 24 de septiembre, el empresario argentino sorprendió al anunciar en vivo su separación de la modelo peruana. "Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años", declaró en el programa 'Estamos de paso'.
Noticia en desarrollo...