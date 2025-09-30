Magaly Medina se conectó en vivo con un medio argentino para hablar tras la supuesta ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. | Foto: composición Instagram/ATV

Magaly Medina se conectó en vivo con un medio argentino para hablar tras la supuesta ruptura de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. | Foto: composición Instagram/ATV

Magaly Medina no se guardó nada al referirse a la carrera de Milett Figueroa en Perú. La conductora de 'Magaly TV, la firme' se enlazó en vivo con Yanina Latorre para el programa argentino 'Siempre con vos', en medio del revuelo mediático que provocó el anuncio de separación compartido por Marcelo Tinelli días atrás. Durante la conversación, Latorre comentó que Milett tenía bastante trabajo en su país y que no necesitaba fama, según ella misma aseguraba, pero la 'Urraca' reaccionó con una mezcla de incredulidad e ironía.

"¿Quién? ¿Milett?", respondió la periodista, antes de minimizar por completo la idea de que la modelo estuviera consolidando una carrera en la televisión peruana.

"Fue un fracaso y la devolvieron a Argentina": la crítica de Magaly Medina hacia la carrera de Milett Figueroa

Durante la entrevista, Yanina Latorre comentó que Milett Figueroa se encuentra activa en Perú y que, según sus propias palabras, no necesita fama porque tiene "un montón de trabajo". Magaly Medina, sin embargo, desestimó esa afirmación con una respuesta tajante: "¿Quién? ¿Milett? Vino una sola vez porque la invitaron a un programa de la mañana: 'América hoy', que ellos le pasan la mano a todo el mundo. Todo es paz y amor con Milett", declaró, provocando una risa tras bambalinas.

La periodista continuó: "Incluso la madre de la conductora (en referencia a Gisela Valcárcel), que es la dueña de la productora, invitó a Marcelo a su casa a una cena. Ellos creyeron que contratando a Milett porque estaba con Marcelo Tinelli el programa subiría de rating, pero no fue así; fue un rotundo fracaso y por eso la devolvieron a la Argentina". Con estas palabras, Medina no solo minimizó la presencia de Milett en la televisión peruana, sino que sugirió que su vínculo con el famoso conductor argentino de 64 años fue utilizado como estrategia comercial que no funcionó.

Milett Figueroa niega que se haya separado de Marcelo Tinelli

Por su parte, Milett Figueroa apareció recientemente en los Premios Pancho Fierro en Argentina, donde aseguró que su relación con Marcelo Tinelli sigue en pie. Al ser consultada sobre el motivo por el cual él había anunciado su ruptura días atrás, respondió con calma: "Estamos bien. Estamos conversando porque se dijeron algunas cosas que llegaron un poco lejos. Pero, como toda pareja, se tienen discusiones, aunque no me molestó nada".

Estas palabras contrastan con su postura inicial pues, luego de que el conductor anunciara en su programa en vivo que se había separado de Milett, la modelo confirmó que no había vuelta atrás.