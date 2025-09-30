HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rebeca Escribens molesta con Marcelo Tinelli por anunciar separación y le aconseja a Milett Figueroa: "Mándalo a rodar"

Visiblemente indignada, Rebeca Escribens lanzó una recomendación sin filtro a Milett Figueroa, quien sorprendió al justificar al conductor argentino Marcelo Tinelli y confirmar que siguen juntos.

La conductora Rebeca Escribens no se guardó nada luego de que Milett Figueroa justificara el anuncio de Marcelo Tinelli.
La conductora Rebeca Escribens no se guardó nada luego de que Milett Figueroa justificara el anuncio de Marcelo Tinelli.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ha vuelto a sacudir la agenda mediática, esta vez por una confusa secuencia de declaraciones que dejó a más de uno desconcertado. Tinelli anunció en vivo su ruptura con la modelo peruana, pero días después se arrepintió de haber realizado esa revelación. "Pudimos haber hecho un comunicado o haberlo charlado de otra manera", reconoció el conductor argentino, en un intento por calmar la situación.

Milett, por su parte, salió a aclarar que no están separados y que todo se trató de una discusión de pareja. "Estamos bien", aseguró, desmintiendo cualquier quiebre definitivo. Sin embargo, la exposición pública del conflicto no pasó desapercibida, y una de las voces más críticas fue la de Rebeca Escribens, quien desde su espacio en 'América espectáculos' lanzó un fuerte dardo hacia el argentino y le brindó un consejo sin filtro a la actriz, a quien recomendó que terminara definitivamente su relación.

PUEDES VER: Marcelo Tinelli se arrepiente de haber anunciado su ruptura con Milett Figueroa y asume su error: “Me sentí afectado”

lr.pe

"Mándalo a rodar": Rebeca Escribes le aconseja a Milett Figueroa que termine con Marcel Tinelli

Durante la edición matutina de su programa, Rebeca Escribens se mostró visiblemente incómoda con la forma en que Marcelo Tinelli manejó la situación. "Le faltan charlas dentro de su privacidad, pero le sobra a la hora de ponerle un micro. ¿Cómo haríamos si se va de boca con algo tan delicado?", cuestionó en vivo.

La conductora no se quedó ahí y dirigió su comentario directamente a Milett Figueroa: "Ay, Milett, termínalo. Imagínate si sale a decir 'no, ya no estoy', y luego tú sales a aclarar. ¡Qué flojera! Mándalo a rodar", manifestó con firmeza en 'América espectáculos', después de hacer un recuento sobre los últimos acontecimientos en torno a la mediática pareja.

PUEDES VER: Milett Figueroa impacta al confesar que no está separada de Marcelo Tinelli y que todo fue una discusión de pareja: “Estamos bien”

lr.pe

Marcelo Tinelli se retracta y Milett Figueroa responde

El origen de la polémica se remonta a una transmisión en vivo en la que Marcelo Tinelli anunció su separación de Milett Figueroa. La noticia causó revuelo tanto en Argentina como en Perú, pero el conductor de 65 años no tardó en arrepentirse de haber hecho pública la situación sin antes conversarlo con la modelo peruana. "El anuncio de la separación me parece que pudo haber sido hablado de otra manera. Me parece que nos falta charlar a nosotros personalmente", declaró días después, asumiendo su responsabilidad por haber ventilado un tema privado.

Milett, de 33, ofreció su versión de los hechos más adelante y justificó el por qué Tinelli comunicó una ruptura. "Se aventuró a exponer algo que era una discusión normal de pareja. Pero nada, todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero estamos bien, tranquilos los dos", declaró durante su participación en los Premios Martín Fierro en Argentina la noche del lunes 29 de septiembre.

