Espectáculos

Alejandra Baigorria sorprende al señalar a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa: "El que actúa mal siempre lo paga"

La empresaria Alejandra Baigorria respondió con todo en medio de la polémica ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, mostrando su respaldo total a la modelo peruana.

Alejandra Baigorria no dudó en respaldar a Milett Figuera en medio de la polémica por su ruptura con Tinelli.
Alejandra Baigorria no dudó en respaldar a Milett Figuera en medio de la polémica por su ruptura con Tinelli. | Foto: composición LR/Instagram

La ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo, pero esta vez fue Alejandra Baigorria quien encendió las redes con un mensaje directo y sin filtros. La empresaria y figura televisiva no dudó en salir en defensa de su compatriota, dejando entrever que el conductor argentino habría obrado de forma cuestionable durante la relación o la separación. "El que actúa mal siempre lo paga", escribió la 'Gringa de Gamarra' en respuesta a un comentario que sugería que el romance fue solo un contrato.

La intervención de Baigorria, reconocida por su estilo directo, destacó en medio de una avalancha de opiniones controvertidas lanzadas por figuras argentinas contra la modelo peruana, tras el fin de su vínculo con uno de los rostros más poderosos de la televisión en ese país.

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: "No hay vuelta atrás"

lr.pe

Alejandra Baigorria señala a Marcelo Tinelli tras separación de Milett Figueroa

Alejandra Baigorria no se quedó en silencio ante los comentarios que minimizaban la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. En una publicación de Instagram realizada por la actriz peruana, respondió a un seguidor que calificó el romance como un "contrato vencido", dejando claro su postura: "Más bien ese lo que se perdió, ahora las cosas darán la vuelta porque el que actúa mal siempre lo paga". La frase no solo fue una defensa, sino también una crítica directa al presentador argentino.

La empresaria también cuestionó el trato que la prensa argentina le dio a Milett y expresó su total apoyo a su compatriota. "No dejes que nadie apague tu brillo, eres peruana y aquí te apoyamos. Desde mi punto de vista es demasiado carga montón lo que te hacen en ese país. Pero si hablan de ti es porque les generas rating. Así que tu cabeza en alto y diría más de lo que opino aquí, pero mi lengua es muy víbora jajaja dale con todo", agregó como un comentario aparte.

Alejandra Baigorria no dudó en respaldar a Milett Figuera en medio de la polémica por su ruptura con Tinelli. Foto: composición LR/Instagram

Alejandra Baigorria no dudó en respaldar a Milett Figuera en medio de la polémica por su ruptura con Tinelli. Foto: composición LR/InstagramFoto: composición LR/Instagram

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

lr.pe

Milett Figueroa rompe el silencio sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli

En una conversación privada expuesta por Ric La Torre en su programa 'La noche habla', Milett Figueroa aclaró por primera vez quién puso fin a su relación con Marcelo Tinelli. "Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás", escribió la modelo peruana, descartando cualquier posibilidad de reconciliación. El influencer mostró los mensajes en vivo, donde Milett también evitó confirmar o negar si hubo una tercera persona involucrada, como se especulaba con Sabrina Rojas.

Además, la actriz dejó claro que ese capítulo está cerrado para ella. "Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene", agregó en otro fragmento del chat. Con estas declaraciones, Milett desmintió versiones difundidas por medios argentinos que señalaban que ella habría priorizado asistir a los Premios Martín Fierro en lugar de grabar el reality 'Los Tinelli', lo que habría precipitado la ruptura.

