HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO por el Clausura     
Espectáculos

Milett Figueroa sorprende al exponer detalles inéditos de su ruptura con Marcelo Tinelli: “No hay vuelta atrás”

Influencer Ric la Torre expuso en vivo unos chats en los que Milett Figueroa lo cuenta todo y aclara quien fue el que puso fin a su relación con Marcelo Tinelli, famoso presentador argentino. “No hay vuelta atrás”, confesó la modelo peruana.

Milett Figueroa descartó de plano retornar su relación con Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Panamericana.
Milett Figueroa descartó de plano retornar su relación con Marcelo Tinelli. Foto: Composición LR/Panamericana.

Milett Figueroa habló por primera vez sobre su inesperada ruptura amorosa con Marcelo Tinelli, tras dos años de relación. La modelo peruana dio declaraciones exclusivas a Ric la Torre, conductor del programa ‘La noche habla’, quien le preguntó si el fin de su relación estuvo motivado por una infidelidad o la presencia de una tercera persona, quien sería Sabrina Rojas, compañera del presentador argentino en su pódcast.

Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir los rumores, la influencer nacional solo contestó que no retomaría su romance con Marcelo Tinelli. “Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, escribió Milett a través de Facebook.

TE RECOMENDAMOS

Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

PUEDES VER: Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

lr.pe

Milett Figueroa revela quien puso fin a la relación con Marcelo Tinelli

En otra parte de la conversación que Milett Figueroa sostuvo con Ric La Torre, este le consultó quien dio el primer paso para finalizar el noviazgo. “Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, contestó la influencer de 33 años, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

Con esta declaración, Milett también eliminó los rumores generados por el presentador de ese país, Ángel de Brito, quien aseguró que la peruana fue quien inició la ruptura por querer asistir a los Premios Martín Fierro, donde está nominada, en lugar de grabar para el reality ‘Los Tinelli.’.

Por otro lado, la modelo no aclaró si seguirá radicando en Argentina o si regresará al Perú, ahora que ya no mantiene más una relación con Marcelo Tinelli. Sin embargo, en el país gaucho crecen los rumores de que Figueroa estaría entre las principales voceadas para ingresar al famoso reality ‘Gran Hermano’.

PUEDES VER: Milett Figueroa se indigna con conductores argentinos tras burlas por su ruptura con Marcelo Tinelli: “Me dijeron de trepadora hasta oportunista”

lr.pe

Milett Figueroa enfurece con presentadores argentinos que la tildan de ‘insoportable’

La conductora argentina Yanina La Torre aseguró en su programa LAM que Milett Figueroa habría tenido una actitud déspota con la revista Gente de ese país. Por esa razón, la peruana salió a desmentirlo públicamente.  

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Todo lo que dijeron es falso, por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional, porque soy muy comprometida”, declaró la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Notas relacionadas
Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

LEER MÁS
Milett Figueroa se indigna con conductores argentinos tras burlas por su ruptura con Marcelo Tinelli: “Me dijeron de trepadora hasta oportunista”

Milett Figueroa se indigna con conductores argentinos tras burlas por su ruptura con Marcelo Tinelli: “Me dijeron de trepadora hasta oportunista”

LEER MÁS
Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

Milett Figueroa protagoniza acalorada discusión con periodistas argentinos tras ruptura con Marcelo Tinelli: “Digan en la cara, cobardes”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

LEER MÁS
Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

LEER MÁS
Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano protagoniza incómodo momento al olvidar la letra de una canción en concierto de Antología

LEER MÁS
Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

Milett Figueroa lanza fuerte mensaje tras terminar su relación de 2 años con Marcelo Tinelli: "¿Preparada para tu mejor versión?"

LEER MÁS
Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Esposa de productor Christian Rodríguez habla por primera vez tras brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: horario de inicio y qué preguntas responderá

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán: horario de inicio y qué preguntas responderá

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: sigue el partido por el Torneo Clausura de Liga 1 2025

Final explicado de 'Bon appétit, majestad': ¿qué pasa con el rey Yi Heon y la chef Ji Young en el capítulo 12?

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

Espectáculos

'El valor de la verdad' EN VIVO hoy con 'Cri Cri' primo de Jefferson Farfán: a qué hora inicia y qué preguntas responderá

Cuto Guadalupe celebra los 19 años de su hija y desata revuelo en redes sociales: “¿En qué momento creció tan rápido?”

Esposo de Camucha Negrete comparte desgarrador momento tras su fallecimiento: "Anteayer fue nuestro aniversario"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Acusado de financiar a el 'Monstruo' perteneció al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota