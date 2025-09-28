Milett Figueroa habló por primera vez sobre su inesperada ruptura amorosa con Marcelo Tinelli, tras dos años de relación. La modelo peruana dio declaraciones exclusivas a Ric la Torre, conductor del programa ‘La noche habla’, quien le preguntó si el fin de su relación estuvo motivado por una infidelidad o la presencia de una tercera persona, quien sería Sabrina Rojas, compañera del presentador argentino en su pódcast.

Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir los rumores, la influencer nacional solo contestó que no retomaría su romance con Marcelo Tinelli. “Solo puedo decir que ese capítulo está cerrado para mí. Quiero concentrarme en mis cosas y en lo que se viene”, escribió Milett a través de Facebook.

TE RECOMENDAMOS Cómo interpretar tu CARTA ASTRAL paso a paso | ASTROMOOD

Milett Figueroa revela quien puso fin a la relación con Marcelo Tinelli

En otra parte de la conversación que Milett Figueroa sostuvo con Ric La Torre, este le consultó quien dio el primer paso para finalizar el noviazgo. “Terminó por mutuo acuerdo y sí, no hay vuelta atrás”, contestó la influencer de 33 años, descartando cualquier posibilidad de reconciliación.

Con esta declaración, Milett también eliminó los rumores generados por el presentador de ese país, Ángel de Brito, quien aseguró que la peruana fue quien inició la ruptura por querer asistir a los Premios Martín Fierro, donde está nominada, en lugar de grabar para el reality ‘Los Tinelli.’.

Por otro lado, la modelo no aclaró si seguirá radicando en Argentina o si regresará al Perú, ahora que ya no mantiene más una relación con Marcelo Tinelli. Sin embargo, en el país gaucho crecen los rumores de que Figueroa estaría entre las principales voceadas para ingresar al famoso reality ‘Gran Hermano’.

Milett Figueroa enfurece con presentadores argentinos que la tildan de ‘insoportable’

La conductora argentina Yanina La Torre aseguró en su programa LAM que Milett Figueroa habría tenido una actitud déspota con la revista Gente de ese país. Por esa razón, la peruana salió a desmentirlo públicamente.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Todo lo que dijeron es falso, por eso salí a aclararlo. Siempre fui y seré una persona respetuosa, pero no me gusta que me dejen como una persona que no es profesional, porque soy muy comprometida”, declaró la exintegrante de ‘Esto es guerra’.