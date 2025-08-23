HOYSuscripcion LR Focus

La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano

Susana Alvarado y Paco Bazán compartieron una romántica imagen en Instagram tras la difusión de un video viral en TikTok que desató rumores de infidelidad en redes sociales.

La amorosa publicación de Susana Alvarado y Paco Bazán tras rumores de ampay de cantante de Corazón Serrano. Foto: Composición LR/Instagram
En medio de una ola de especulaciones en redes sociales, la cantante de Corazón Serrano, Susana Alvarado, se convirtió en tendencia luego de que usuarios viralizaran un video que sugería su presunta participación en un ampay difundido por el programa ‘Magaly TV, la firme’. Aunque en el clip no se la menciona directamente, muchos internautas interpretaron que las indirectas estaban dirigidas hacia ella.

Lejos de alimentar la controversia, Susana Alvarado decidió responder desde su cuenta oficial de Instagram, publicando una fotografía en compañía de su pareja, el comentarista deportivo Paco Bazán, reafirmando la solidez de su relación y desmintiendo, sin decir una sola palabra, las versiones que circulaban en TikTok.

El supuesto ampay que desató rumores en TikTok

El contenido que generó confusión consistía en un video corto publicado en TikTok, con el título: “Cumbiambera engaña a conductor de televisión con dueño de agrupación musical”, acompañado de la canción “No te preocupes por mí” interpretada por Dilbert Aguilar junto a Corazón Serrano. Aunque no se daban nombres concretos, las imágenes y referencias hicieron que los usuarios vincularan rápidamente la publicación con Susana Alvarado.

El clip generó revuelo en redes sociales, alcanzando miles de visualizaciones y comentarios. Sin embargo, el supuesto ampay nunca fue emitido oficialmente en el programa de Magaly Medina, lo que refuerza la teoría de que se trató de un contenido especulativo y sin sustento, creado únicamente para obtener viralidad.

Foto: captura

Foto: captura

La respuesta de Susana Alvarado ante el presunto ampay

Ante la difusión del video y la creciente ola de comentarios en redes, Susana Alvarado compartió una imagen en sus historias de Instagram al lado de Paco Bazán, con quien mantiene una relación desde hace varios meses. La publicación fue interpretada por sus seguidores como una forma sutil pero contundente de desmentir los rumores. En la misma publicación, Alvarado etiquetó a su pareja, demostrando que no hay distanciamiento ni crisis, como algunos especulaban.

Además, se conoció que la pareja decidió pasar el fin de semana en Iquitos, ciudad a la que viajaron recientemente, según las historias compartidas por ambos en sus redes sociales. El viaje parece haber sido una escapada planeada para desconectarse del escándalo y enfocarse en su relación. Este gesto fue bien recibido por los seguidores de la cantante, quienes mostraron su apoyo con mensajes positivos y alentadores.

