Ricardo Mendoza sorprendió a su público al anunciar que será padre junto con su novia y prometida, Katya Mosquera, a quien recientemente le pidió matrimonio. La revelación ocurrió durante su show 'Hablando huevadas', realizado el 20 de septiembre en la sala Gustave Eiffel, ubicada en el primer piso de la emblemática Torre Eiffel en París.

La noticia se conoció gracias a una tiktoker peruana, Briggite Valencia, quien radica en Francia y asistió al show. La creadora de contenido lo anunció en su canal de difusión de Instagram, lo cual fue replicado por el influencer Ric La Torre, quien también expresó su sorpresa ante el nuevo capítulo que inicia el popular 'Richavo'.

TE RECOMENDAMOS LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

Ricardo Mendoza se convertirá en padre, según tiktoker

Ricardo Mendoza y Jorge Luna marcaron un hito al llevar su show 'Hablando huevadas' hasta Francia, presentándose en la sala Gustave Eiffel, en pleno corazón de París. Sin embargo, más allá del éxito internacional, lo que llamó la atención fue el anuncio que habría hecho el popular 'Richavo' durante la función, al revelar que se convertirá en padre junto a su prometida, Katya Mosquera.

El influencer de espectáculos Ric La Torre no tardó en pronunciarse sobre el tema y confirmó la información expuesta por la tiktoker peruana Briggite Valencia: “Mis chismosas me alertaron que mandó unos audios reveladores en donde literalmente cuenta que en el show de París, Ricardo anuncia que va a ser padre y, como ya sabemos, ya le había pedido la mano a su novia (…) Estaremos atentos al video oficial, pero ya se filtró la información. Felicitamos al futuro padre Ricardo Mendoza y a su novia”, comentó en sus redes sociales.

La historia de amor entre Ricardo Mendoza y Katya Mosquera comenzó en 2024, poco después de que el comediante pusiera fin a su relación de más de siete años con Alicia Aparcana. Incluso, en 2023, el humorista fue vinculado sentimentalmente con la actriz Mayra Goñi, aunque nada se consolidó.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

El romance con Katya Mosquera surgió tras coincidir en un vuelo en Europa, donde la conexión fue inmediata. Desde entonces decidieron iniciar una relación exclusiva. Fue en mayo de 2024 cuando Ricardo Mendoza confirmó públicamente que era su novia oficial.