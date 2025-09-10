Paco Bazán se rinde ante Piero Cari tras debut con la selección peruana: "Entró bien, con personalidad"
Piero Cari debutó a los 18 años con Perú, ingresando al minuto 80 por Sergio Peña y sumando sus primeros minutos en la selección.
El pasado martes 9 de setiembre, la selección peruana cayó 1-0 frente a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias 2026. Con la Bicolor ya eliminada del certamen, una de las novedades fue el debut del jugador de Alianza Lima, Piero Cari, quien con 18 años ingresó al minuto 80 para sumar sus primeros minutos con Perú.
A su vez, Paco Bazán, exarquero de Universitario de Deportes, destacó las cualidades del mediocampista de blanquiazul y, pese a señalar que todavía cuenta con poca experiencia en el fútbol profesional, manifestó su confianza en el joven talento.
Paco Bazan destacó calidad de Piero Cari tras debut con la selección peruana
"Debutó Piero Cari, y estoy feliz sinceramente. La verdad, entró bien, con personalidad, carácter, hizo la simple. Quedará como anécdota que debutó con una derrota contra Paraguay, pero debutó a los 18 años, un chico que no tiene ni 10 partidos en Alianza. En otras condiciones, quizás no lo hubieran llamado, porque tiene pocos partidos; pero la selección hoy es así. En este caso, sí estoy muy contento sinceramente, porque le tengo fe a Piero Cari", expreso Bazán durante la transmisión del programa que conduce.
"Me parece que es un chico que tiene otras condiciones, tiene algo que se necesita, que es el fútbol moderno. Como lo que tiene (Ramón) Sosa en Paraguay, tiene explosión, salida, cambio de velocidad. Me parece que podía ser el próximo ofensivo de la selección", agregó.
¿Cómo fue el debut de Piero Cari con Perú?
A los 80 minutos del partido, el mediocampista de Alianza Lima, Piero Cari, ingresó en lugar de Sergio Peña, concretando así su debut oficial con la camiseta de la ‘Blanquirroja’ en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.