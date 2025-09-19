Corazón Serrano deslumbra en la televisión de Estados Unidos y conquista con su música: "Son embajadores de la cumbia peruana"
Corazón Serrano llevó el ritmo de la cumbia peruana a la televisión estadounidense y emocionó al público latino.
La agrupación peruana Corazón Serrano continúa expandiendo su música más allá de las fronteras. En su reciente visita a Miami, el grupo piurano tuvo la oportunidad de presentarse en programas de televisión de Univisión, donde cautivó con la fuerza de la cumbia peruana.
“Son embajadores de la cumbia peruana y ahora pisan fuerte en Estados Unidos, comenzando por Miami con un corazón único, un corazón serrano”, destacó el conductor de 'Despierta América' al darles la bienvenida en el set. Durante el programa, Lesly Águila interpretó el clásico 'Olvídame', uno de los temas más emblemáticos de la agrupación.
Corazón Serrano lleva la cumbia peruana a Estados Unidos
Las ocho vocalistas de Corazón Serrano —Ana Lucía Urbina, Kiara Lozano, Milagros Díaz, Briela Cirilo, Cielo Fernández, Lesly Águila, Susana Alvarado y Yrma Guerrero— se encuentran en Miami, donde difunden la riqueza cultural del Perú a través de su música.
Su visita tiene como objetivo principal su presentación en el concierto '¡Ataca Sergio! All Stars Concert', que se llevará a cabo el 21 de septiembre en el Kaseya Center de Miami. El evento reunirá a reconocidos artistas internacionales y contará con la producción del destacado Sergio George, referente de la música latina que ha trabajado con figuras como Marc Anthony.
Corazón Serrano y su trabajo con Sergio George
Las integrantes de Corazón Serrano expresaron su orgullo de colaborar con él y de llevar la cumbia peruana a escenarios internacionales. “Para nosotros realmente es un privilegio de trabajar de la mano de un gran referente de la música latina y, por supuesto, llevar nuestra cumbia peruana”, afirmó Lesly Águila.
Por su parte, Yrma Guerrero señaló que vienen nuevos proyectos junto a Sergio George, lo que abre una etapa importante para la internacionalización del grupo. “Nos sentimos muy contentos, bendecidos de poder internacionalizar nuestra música a la cumbia peruana”, expresó emocionada.